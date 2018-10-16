Попавшие под санкции компании могут получить налоговые льготы

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову предложения поддержать налоговыми послаблениями бизнес, попавший под санкции.

По мнению Шохина, компании, столкнувшиеся с санкциями, вынуждены быстро менять свою структуру собственников, финансирования и управления. Из-за этого им приходится платить дополнительные налоги. Кроме того, по его словам, иногда компании не могут получить документы за рубежом для выполнения российского закона о деофшоризации — правила контролируемых иностранных компаний (КИК). С 2017 г. компании должны платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%.

РСПП предлагает дать компаниям отсрочку в выплате налога с КИК на время действия санкций и сделать для них безналоговую ликвидацию КИК бессрочной. Среди других предложений — освобождение от налогов долгов компаний, если те из-за санкций не могут их обслуживать. Также организация предлагает упростить компаниям подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.

Позиция министерства по предложениям РСПП пока не сформирована.