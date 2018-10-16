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    ФАС предложила комплекс мер по оптимизации госзакупок

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    Федеральная антимонопольная служба РФ составила комплекс мер, направленных на оптимизацию закупочной деятельности. Соответствующий материал опубликован на сайте антимонопольного органа. В комплекс входит четыре пункта.

    1. Прежде всего, ФАС предлагает проведение централизованных и совместных закупок, так как оптимальное формирование лотов поможет сэкономить бюджетные средства и сократить издержки самого закупочного процесса. При централизации снижается административная нагрузка на заказчиков за счет исключения дублирующих закупок, а также высокая квалификация специалистов уполномоченного органа позволяет избежать ошибок в закупочном процессе. Для участников главным преимуществом централизованных закупок является содействие предотвращению нарушений законодательства, коррупционных проявлений за счет установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок и требований к закупаемой продукции в документации о закупке, инструкции по заполнению заявки, техзадании, проекте контракта. 

    2. Второй пункт в списке мер по оптимизации госзакупок - установление типовых техзаданий, универсальных для всех заказчиков типовых контрактов. В ФАС считают, что зачастую у участников закупок возникают ошибки технического характера при заполнении и формировании заявок, в том числе в отношении конкретных показателей объекта закупки. В свою очередь, впоследствии такие заявки признаются несоответствующими требованиям документации. 

    Установление типовых технических заданий, универсальных для всех заказчиков, позволит исключить вольную трактовку ГОСТов и разное описание одной и той же продукции, установление избыточных требований и ограничение количества участников закупки путем формирования технического задания под конкретного поставщика, а также будет способствовать снижению коррупционных рисков.

    3. Третий пункт - внедрение стандартов закупочной деятельности по 223-ФЗ. В ФАС отмечают, что сейчас закон не содержит четкую регламентацию процедур закупок, осуществляемых не у субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволяет заказчикам самостоятельно определять порядок осуществления закупки, а также устанавливать требования к участникам закупки. Это, считают в ФАС, негативным образом отражается на прозрачности закупочных процедур и конкуренции при осуществлении закупок.

    Внедрение региональных стандартов закупочной деятельности для заказчиков, работающих по нормам 223-ФЗ, позволит сформировать единые правила корпоративных закупок, в том числе, унифицировать способы закупки.

    4. Последний пункт – расширение доступа среднего и малого предпринимательства к закупкам. 223-ФЗ рамочно регулирует закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц.

    Отмечается, что пока заказчики периодически устанавливают функции избыточных требований как к участнику закупки, так и к содержанию, оформлению заявки, обязательному наличию в ее составе справок, сертификатов, выписок, срок получения которых в уполномоченных органах сопоставим со сроком подачи заявок. Это делает невозможным для субъектов МСБ участвовать в закупках.

    ФАС предлагает установить специальный режим осуществления закупок, участниками которых могут быть только СМП. В частности, предусмотреть единый ограниченный набор требований как к участнику закупки, так и к составу заявки. Установление единых требований к составу заявки при проведении закупок среди СМП позволит исключить произвольное установление заказчиками требований к составу и содержанию заявок, обеспечит расширение доступа СМП к закупкам, снизит коррупционные риски, считают в ведомстве.


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