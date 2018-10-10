Как подобрать электронную подпись: руководство для клиентов ЭТП ГПБ

С 2019 года все торгово-закупочные процедуры в соответствии с Федеральным законом №44 будут осуществляться только в электронной форме, а это значит, что каждая компания, которая уже участвует или планирует принимать участие в закупках, должна будет иметь Электронную подпись (ЭП), выданную уполномоченным удостоверяющим центром.



Электронная подпись необходима для идентификации подлинности электронных документов, защиты их от подделки, изменений, обеспечения конфиденциальности. Это аналог собственноручной подписи, защищенный шифрованием с помощью криптографического преобразования. Такая подпись в значительной степени облегчает ведение любых юридически закрепленных сделок через интернет, независимо от того, как далеко друг от друга территориально находятся участники процесса.

Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг»

ЭТП ГПБ предлагает получение электронной подписи в собственном удостоверяющем центре по выдаче сертификатов ЭП. Что это значит для клиентов?

Удобство. Участникам тендеров Москвы и Московской области, решившим принять участие в закупках на ЭТП ГПБ, не нужно больше искать ближайший УЦ, договариваться с ним об условиях и сроках услуги и т.д. Можно заказать ЭП в онлайн-режиме на сайте ЭТП ГПБ в разделе “Получить электронную подпись” и в кратчайшие сроки ее получить.

Экономия. Меньше времени, сил и денег. Без посредников. Не нужно больше тратить время, стараться вникать во все виды электронных подписей, не зная, какой именно вид подходит конкретно вам. Специалисты ЭТП ГПБ проконсультируют по особенностям каждого вида ЭП и, исходя из проводимых на площадке сделок, порекомендуют конкретному бизнесу определенный вид. А совсем скоро можно будет подобрать подпись онлайн через конструктор тарифов.

Надежность. Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Приказ №530 от 3.10.2017 г.) и использует вид шифрования, подтвержденный ФСБ России. Все электронные документы, подписанные ЭП, полученной в нашем центре, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные, подписанные собственноручно.

Виды электронной подписи

В Российском законодательстве в ФЗ №63 «Об электронной подписи» говорится о трех видах ЭП.

1. Простая электронная подпись (ПЭП) подтверждает авторство, т.е. факт формирования ЭП определенным лицом посредством кодов, паролей или иных средств. Не гарантирует неизменности с момента подписания.

Случаи применения ПЭП описаны в статье 9 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Например, простая подпись используется для доступа и получения услуг на Едином портале госуслуг. Не допускается использование простой электронной подписи для подписания электронных документов, связанных с государственной тайной.

2. Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) получена с помощью криптографического преобразования и позволяет идентифицировать лицо, подписавшее документ, обнаружить случаи внесения изменений в электронный документ после его подписания. Используется для внутреннего электронного документооборота внутри компании и между компаниями, заключившими соглашение о правилах использования УНЭП. Также подходит для участия в электронных торгах, кроме тендеров с государственным участием на федеральных электронных площадках (изменение в 44-ФЗ вступило в силу с 1 июля 2018 года).

3. Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – наиболее защищенный вид электронный подписи и имеет более широкое поле для применения. Главным отличием от УНЭП является то, что ключ проверки ЭП прописан в сертификате, выдаваемом только удостоверяющим центром, прошедшим аккредитацию Минкомсвязи РФ. Документы, подписанные УКЭП, обладают полной юридической силой и соответствуют требованиям к конфиденциальности. Именно УКЭП требуется для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» специализируется на выдачах именно усиленной квалифицированной электронной подписи. На данный момент получить сертификат можно только в г. Москве. Для получения ЭП в других регионах вы можете обратиться к партнерам ЭТП ГПБ, список которых можно найти на сайте площадки.

Защита информации

Электронная подпись представляет собой набор данных о ее владельце, защищенный шифрованием. Для этого используется 2 ключа: открытый и закрытый. Закрытый ключ хранится у владельца, позволяет генерировать подпись, и держится в тайне от всех. В случае утери закрытого ключа информация моментально должна поступить в соответствующий УЦ для того, чтобы отозвать сертификат ключа подписи. В таком случае злоумышленники не успеют воспользоваться им и действовать от лица его владельца. Открытый ключ заверяется в центре и выдается в виде сертификата.

Область применения подписи определяется набором идентификаторов (OID), в нее включенных. Чем больше OID-ов включено в электронную подпись при ее выпуске, тем на большем количестве ресурсов с ней можно будет работать. Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» оформляет электронные подписи для участия в торгах на ЭТП ГПБ, для работы на федеральных, коммерческих площадках и государственных порталах (Росреестр, ФНС, Госуслуги, ФТС и др.), для физических лиц, для системы электронных паспортов и другие – в зависимости от целей и задач получателя. Наши специалисты помогут подобрать нужный тариф электронной подписи.





Как получить ЭП

Срок получения электронной подписи с момента обращения составляет до 3 рабочих дней и зависит от скорости оплаты и сбора полного пакета документов. Для ее оформления нужно подготовить необходимые документы, оригиналы которых понадобятся при получении сертификата. Вот примерный перечень необходимых документов для юридических лиц:

· Устав организации.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговой.

· Заявление на выдачу сертификата.

Кроме того, понадобятся паспорт, СНИЛС и копия приказа о назначении руководителя компании.

На текущий момент в коммерческих торгах в качестве участников все чаще выступают иностранные организации. УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» готов выпускать электронную подпись для таких организаций, а также для граждан-нерезидентов РФ.

Специалисты УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» оказывают помощь в установке и настройке необходимых программ для работы с сертификатами ЭП на рабочем месте клиента. А также готовы ответить на любые вопросы по получению электронной подписи по телефону 8 (800) 100-65-49.