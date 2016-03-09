25 марта 2016 года в Москве состоится конференция "Рынок корпоративных закупок".

Конференция «Рынок корпоративных закупок» – ежегодное мероприятие газеты The Moscow Times, где на одной площадке встречаются руководители департаментов снабжения, поставщики и представители государственных структур для обсуждения изменений в законодательстве, обмена передовым опытом управления и знакомства с новыми процессами закупочной деятельности.
Аудитория
Директора по закупкам, топ-менеджеры и владельцы бизнеса; руководители федеральных и коммерческих электронных торговых площадок; государственные служащие, разрабатывающие законы о закупочной деятельности, конкуренции, организации и проведении торгов; поставщики; эксперты и консультанты в области конкурентных закупок.
09:30 – 10:00. Регистрация, приветственный кофе
10:00 – 11:30. Сессия 1. Актуальные тенденции развития рынка корпоративных закупок
Оценка ситуации со стороны бизнеса и государства
Законы о закупках стремительно меняются: с 2015 г. госкомпании обязаны отдавать часть заказа малому бизнесу, обсуждается распространение этой обязанности на крупные частные компании, рассматривается ограничение способов закупок для госкомпаний и перевод торгов в электронный вид. C 1 июля вступают в силу изменения в Трудовой кодекс и начинают применяться утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ профессиональные стандарты: «специалист по закупкам» и «эксперт по закупкам». Чего ждать от законодателей и как быть готовым к новым требованиям, участникам сессии расскажут представители власти и эксперты.
Темы для обсуждения
- Ужесточение контроля над закупками. Состоявшиеся и готовящиеся изменения в законодательстве.
- Тренд на импортозамещение: насколько компании зависят от иностранного продукта? Необходимость поиска новых логистических схем.
- Стимулирование спроса на закупки инноваций.
- Перспективы кластерного подхода к развитию партнерства между крупными государственными заказчиками и их поставщиками.
- Развитие специализированных кадров и применение профессиональных стандартов в сфере закупок.
Модератор
Георгий Сухадольский, куратор рабочей группы по закупкам, Экспертный совет при Правительстве РФ
Спикеры
Геннадий Дёгтев, руководитель, Департамент города Москвы по конкурентной политике *
Александр Соколов, директор департамента конкурентной политики, ГК «Автодор»
Сергей Фахретдинов, председатель совета директоров, ГК «Рускомпозит»
Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба России
Андрей Черногоров, председатель правления, Ассоциация директоров по закупкам
Дмитрий Чурилов, заместитель генерального директора по управлению ресурсами, «РАО ЭС Востока»
11:30 – 12:00. Кофе-брейк
12:00 – 13:30. Сессия 2. Будущее электронных торговых площадок
Диалог лидеров рынка ЭТП
Государство сегодня борется за перевод закупочных процедур в электронный вид, рассчитывая, что это сделает торги более доступными, в том числе для удаленных участников, открытыми и быстрыми. Несмотря на кризис и снижение закупочной активности многих компаний, объем рынка ЭТП растет. В ближайшее время ожидается отбор операторов для заказа государства и государственных корпораций. Эксперты говорят о перераспределении рынка и уходе с него некоторых игроков. Участники дискуссии постараются ответить на вопросы, какими требованиями должны обладать площадки для того, чтобы войти в список, и как операторам бороться за лидерство.
Темы для обсуждения
- Адаптация электронных торговых площадок к нестабильной экономико-политической ситуации: как изменились стратегии операторов и заказчиков.
- Сохранится ли конкурентный рынок услуг ЭТП после проведения отбора операторов?
- Перераспределение рынка ЭТП. Как площадкам бороться за лидерство?
- Преимущества создания собственной электронной торговой площадки.
- Привлечение и удержание поставщиков. Как операторам не потерять тех, кто однажды уже проиграл конкурс?
Модератор
Илия Димитров, омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере электронной торговли и предоставления электронных госуслуг; исполнительный директор, НКО «Ассоциация электронных торговых площадок»
Участники дискуссии:
Николай Андреев, генеральный директор, «Сбербанк АСТ»
Яков Геллер, генеральный директор, Агентство по государственному заказу РТ
Алексей Дегтярев, генеральный директор, B2B-Center
Антон Емельянов, генеральный директор, «Единая электронная торговая площадка»
Юрий Зафесов, директор департамента закупочной деятельности, «Россети» *
13:30 – 14:00. Кофе-брейк
14:00 – 15:30. Сессия 3. Оптимизация бизнес-процессов управления закупками компании
Стратегический подход к управлению закупками – это своевременное реагирование на изменения трендов рынка и правильное реформирование организационной деятельности компании. Спад инвестиционной и деловой активности российских предприятий непосредственно отразился на уровне развития департаментов закупок. Как повысить продуктивность и избежать рисков, – обсудят спикеры сессии.
Константин Рыбаков, партнер группы стратегического и операционного консультирования, КПМГ в России и СНГ
Доклады
- Аутсорсинг сервисов корпораций: от закупок к комплексному управлению затратами.
Михаил Константинов, генеральный директор, ООО ЭТП ГПБ
- Тема уточняется
Владимир Лишенков, заместитель генерального директора, РТС-тендер
- Soft skills: как компании развивать деловые отношения с клиентами и партнерами?
Борис Пузицкий, руководитель департамента закупок, «Эльдорадо»
- Поиск оптимального баланса между ценой, качеством и сроком поставки в ходе тендерного выбора поставщиков
Леонид Сысоев, коммерческий директор, ALD Automotive
Темы для обсуждения
- Информационное обеспечение закупочной деятельности: новые возможности для эффективного сокращения затрат.
- Практика внедрения категорийного менеджмента в закупках.
- Нестандартные ситуации при проведении тендеров на сложное технологическое оборудование.
- Практика применения бенчмаркинга закупочных цен для оценки эффективности функций закупок.
- Подходы к ценообразованию в условиях волатильности цен на закупаемые сырье и материалы.
- Долгосрочное планирование закупок и подходы к долгосрочным рамочным контрактам.
- Переход на формульное ценообразование: практические вопросы и сложности.
15:30 – 16:30. Обед
Контактная информация
Анна Шмакова
Tелефон: +7 495 232 3200 доб. 3039
Email: a.shmakova@vedomosti.ru
Стоимость участия
30 000 рублей (стоимость участия одного делегата без учета НДС)