25 марта 2016 года в Москве состоится конференция "Рынок корпоративных закупок".

Конференция «Рынок корпоративных закупок» – ежегодное мероприятие газеты The Moscow Times, где на одной площадке встречаются руководители департаментов снабжения, поставщики и представители государственных структур для обсуждения изменений в законодательстве, обмена передовым опытом управления и знакомства с новыми процессами закупочной деятельности.

Аудитория

Директора по закупкам, топ-менеджеры и владельцы бизнеса; руководители федеральных и коммерческих электронных торговых площадок; государственные служащие, разрабатывающие законы о закупочной деятельности, конкуренции, организации и проведении торгов; поставщики; эксперты и консультанты в области конкурентных закупок.

09:30 – 10:00. Регистрация, приветственный кофе

10:00 – 11:30. Сессия 1. Актуальные тенденции развития рынка корпоративных закупок

Оценка ситуации со стороны бизнеса и государства

Законы о закупках стремительно меняются: с 2015 г. госкомпании обязаны отдавать часть заказа малому бизнесу, обсуждается распространение этой обязанности на крупные частные компании, рассматривается ограничение способов закупок для госкомпаний и перевод торгов в электронный вид. C 1 июля вступают в силу изменения в Трудовой кодекс и начинают применяться утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ профессиональные стандарты: «специалист по закупкам» и «эксперт по закупкам». Чего ждать от законодателей и как быть готовым к новым требованиям, участникам сессии расскажут представители власти и эксперты.

Темы для обсуждения

Ужесточение контроля над закупками. Состоявшиеся и готовящиеся изменения в законодательстве.

Тренд на импортозамещение: насколько компании зависят от иностранного продукта? Необходимость поиска новых логистических схем.

Стимулирование спроса на закупки инноваций.

Перспективы кластерного подхода к развитию партнерства между крупными государственными заказчиками и их поставщиками.

Развитие специализированных кадров и применение профессиональных стандартов в сфере закупок.

Модератор

Георгий Сухадольский, куратор рабочей группы по закупкам, Экспертный совет при Правительстве РФ

Спикеры

Геннадий Дёгтев, руководитель, Департамент города Москвы по конкурентной политике *

Александр Соколов, директор департамента конкурентной политики, ГК «Автодор»

Сергей Фахретдинов, председатель совета директоров, ГК «Рускомпозит»

Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба России

Андрей Черногоров, председатель правления, Ассоциация директоров по закупкам

Дмитрий Чурилов, заместитель генерального директора по управлению ресурсами, «РАО ЭС Востока»

11:30 – 12:00. Кофе-брейк

12:00 – 13:30. Сессия 2. Будущее электронных торговых площадок

Диалог лидеров рынка ЭТП

Государство сегодня борется за перевод закупочных процедур в электронный вид, рассчитывая, что это сделает торги более доступными, в том числе для удаленных участников, открытыми и быстрыми. Несмотря на кризис и снижение закупочной активности многих компаний, объем рынка ЭТП растет. В ближайшее время ожидается отбор операторов для заказа государства и государственных корпораций. Эксперты говорят о перераспределении рынка и уходе с него некоторых игроков. Участники дискуссии постараются ответить на вопросы, какими требованиями должны обладать площадки для того, чтобы войти в список, и как операторам бороться за лидерство.

Темы для обсуждения

Адаптация электронных торговых площадок к нестабильной экономико-политической ситуации: как изменились стратегии операторов и заказчиков.

Сохранится ли конкурентный рынок услуг ЭТП после проведения отбора операторов?

Перераспределение рынка ЭТП. Как площадкам бороться за лидерство?

Преимущества создания собственной электронной торговой площадки.

Привлечение и удержание поставщиков. Как операторам не потерять тех, кто однажды уже проиграл конкурс?

Модератор

Илия Димитров, омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере электронной торговли и предоставления электронных госуслуг; исполнительный директор, НКО «Ассоциация электронных торговых площадок»

Участники дискуссии:

Николай Андреев, генеральный директор, «Сбербанк АСТ»

Яков Геллер, генеральный директор, Агентство по государственному заказу РТ

Алексей Дегтярев, генеральный директор, B2B-Center

Антон Емельянов, генеральный директор, «Единая электронная торговая площадка»

Юрий Зафесов, директор департамента закупочной деятельности, «Россети» *

13:30 – 14:00. Кофе-брейк

14:00 – 15:30. Сессия 3. Оптимизация бизнес-процессов управления закупками компании

Стратегический подход к управлению закупками – это своевременное реагирование на изменения трендов рынка и правильное реформирование организационной деятельности компании. Спад инвестиционной и деловой активности российских предприятий непосредственно отразился на уровне развития департаментов закупок. Как повысить продуктивность и избежать рисков, – обсудят спикеры сессии.

Константин Рыбаков, партнер группы стратегического и операционного консультирования, КПМГ в России и СНГ

Доклады

Аутсорсинг сервисов корпораций: от закупок к комплексному управлению затратами.

Михаил Константинов, генеральный директор, ООО ЭТП ГПБ

Тема уточняется

Владимир Лишенков, заместитель генерального директора, РТС-тендер

Soft skills: как компании развивать деловые отношения с клиентами и партнерами?

Борис Пузицкий, руководитель департамента закупок, «Эльдорадо»

Поиск оптимального баланса между ценой, качеством и сроком поставки в ходе тендерного выбора поставщиков

Леонид Сысоев, коммерческий директор, ALD Automotive

Темы для обсуждения

Информационное обеспечение закупочной деятельности: новые возможности для эффективного сокращения затрат.

Практика внедрения категорийного менеджмента в закупках.

Нестандартные ситуации при проведении тендеров на сложное технологическое оборудование.

Практика применения бенчмаркинга закупочных цен для оценки эффективности функций закупок.

Подходы к ценообразованию в условиях волатильности цен на закупаемые сырье и материалы.

Долгосрочное планирование закупок и подходы к долгосрочным рамочным контрактам.

Переход на формульное ценообразование: практические вопросы и сложности.

15:30 – 16:30. Обед

Контактная информация

Анна Шмакова

Tелефон: +7 495 232 3200 доб. 3039

Email: a.shmakova@vedomosti.ru

Стоимость участия

30 000 рублей (стоимость участия одного делегата без учета НДС)