Минфин России разъяснило некоторые особенности проведения закрытых конкурентных закупок в электронной форме.

В своем Письме от 2 октября 2018 г. № 24-06-08/70718 "О начале функционирования электронных площадок, специализированной электронной площадки, применении Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 223-ФЗ" Минфин России разъяснило некоторые особенности проведения закрытых конкурентных закупок в электронной форме.

Согласно ч.1 ст.3.5. ФЗ № 223 закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случае, если:

сведения о такой закупке составляют государственную тайну;

координационным органом Правительства РФ в отношении такой закупки принято решение в соответствии с п. 2 или 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона о закупках;

в отношении такой закупки Правительством РФ принято решение в соответствии с ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223.

Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р был утвержден перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок (см. приложение №2 к данному нормативно-правовому акту).

Минфин России поясняет, что заказчики, которые привели свое Положение о закупке в соответствие с требованиями ФЗ №223 (в редакции ФЗ № 505), осуществляют закрытые конкурентные закупки в электронной форме на ЭТП из перечня вышеуказанного распоряжения при совокупности следующих условий:

1) закупка осуществляется в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 3.5 ФЗ № 223

2) заказчиком принято решение об осуществлении такой закупки в электронной форме.

Таким образом, заказчикам, чтобы провести закрытую конкурентную закупку в электронной форме, необходимо учитывать нормы ФЗ № 223, указывающие случаи осуществления таких процедур, а также выбрать соответствующую ЭТП (при этом проводить такие закупки следует на основании решения заказчика).