Изменен порядок определения НМЦК при закупке топлива, а также цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом

Частью 22 ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44) закреплено право Правительства РФ определять :



сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)



федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", которые уполномочены устанавливать такой порядок с учетом положений вышеназванного закона.



В своем Постановлении от 8 сентября 2018 г. № 1074 Правительство РФ согласно ч.22 ст. 22 ФЗ № 44 установило, что при осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин, порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается ФАС по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Министерство финансов РФ).

Названный нормативно-правовой акт вступил в силу с 26 сентября 2018 года

Следует также напомнить, что, если заказчик не будет соблюдать порядок обоснования НМЦК, ему грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

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1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

2. Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2018 г. № 1074 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.