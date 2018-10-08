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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Секция 44-ФЗ доступна для проведения закупок и участия в торгах

    Секция 44-ФЗ доступна для проведения закупок и участия в торгах

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    На ЭТП ГПБ начала работу площадка для размещения электронных процедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

    Приглашаем к участию в закупках! Регистрация для поставщиков бесплатная, плата взимается только с победителя процедуры в размере, указанном в регламенте участника.

    Для регистрации перейдите по ссылке Секция закупок по 44-ФЗ и заполните форму, применив Электронную подпись. Для поиска подходящих закупок перейдите в раздел “Процедуры”. 


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