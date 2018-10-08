ФАС рассказала, как оптимизировать закупочную деятельность в регионах

Федеральная антимонопольная служба РФ дала региональным властям несколько рекомендаций о том, как обеспечить прозрачность закупок, равный доступ к ним поставщиков, увеличить долю закупок у СМП и СОНКО.

Среди предложений ФАС:

Больше закупок проводить централизованно или совместно. Это позволит сократить издержки закупочного процесса и оптимально формировать лоты, чтобы получать более выгодные предложения по цене.



Установить типовые техзадания и контракты для всех заказчиков.



Разработать единые региональные стандарты для закупок по 223-ФЗ, в том числе унифицировать способы закупок, установить требования к участникам, порядок обоснования НМЦК и перечень оснований для заключения договора с единственным поставщиком.

Ввести специальный режим закупок у СМП, в частности предусмотреть единый ограниченный набор требований к участнику и к составу заявки.



Предполагается, что многие предложения будут реализованы, поскольку они разработаны по поручению президента.