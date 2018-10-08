Представители ЭТП ГПБ приняли участие в V Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта

27 - 28 сентября 2018 года в городе Перми прошел юбилейный V Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Представители ЭТП ГПБ и Газпромбанка приняли участие в мероприятии, организовав ряд деловых встреч с представителями фондов капитального ремонта, органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию программ капитального ремонта в субъектах РФ, органов государственной жилищной инспекции. За все время проведения мероприятия его посетили представители 79 субъектов Российской Федерации. Его участниками стали более 400 человек со всей страны.

Открыл съезд Максим Решетников, Губернатор Пермского края. В первый день гости съезда рассмотрели вопросы правоприменительной практики в сфере капитального ремонта и автоматизации процессов проведения капитального ремонта. Не осталась без внимания тема энергоэффективности и развития профессионального сообщества в сфере капремонта.

Второй день прошел при участии Владимира Якушева, главы Министерства строительства и ЖКХ, с акцентом на тему финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта. По его мнению, система капитального ремонта многоквартирных домов является самым масштабным проектом модернизации жилого фонда в истории страны.

С октября этого года ЭТП ГПБ начала свою работу в качестве оператора электронных торгов по 44-ФЗ, 615-ПП РФ и 1156-ПП РФ. На площадке будут проходить госзакупки, торги по утилизации твердых коммунальных отходов и закупки для оказания услуг или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Заказчики, подпадающие под действие постановления 615-ПП, смогут организовать закупки товаров, работ и услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На мероприятии сотрудники ЭТП ГПБ продемонстрировали всем заинтересованным участникам технические и функциональные возможности площадки, подтвердив полную готовность к работе на новых рынках.