Авиакомпания "Россия" утвердила партнерскую программу с субъектами СМСП

В Авиакомпании "Россия" была утверждена программа партнёрства с субъектами малого и среднего предпринимательства. Приглашаем участников закупок на ЭТП ГПБ присоединиться к участию.
Как присоединиться к программе:
1. подать заявку на участие в программе через электронную торговую площадку Газпромбанка.
или
2. подать заявку на участие в программе через официальный сайт Авиакомпании "Россия".
или
3. подать заявку на участие в программе, направив ее на электронный адрес tender@rossiya-airlines.com
или
4. подать заявку на участие в программе, направив оригинал заявки на бумажном носителе по адресу 119071, Москва, Ленинский проспект, дом 15А, либо по адресу 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов дом 18, к 4
Преимущества участников программы:
- первоочередное уведомление о проведении Авиакомпанией "Россия" закупочных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства;
- возможность включить Авиакомпанию "Россия" в список партнеров и
разместить данную информацию в открытых источниках;
- возможность получить от Авиакомпании "Россия" сертификат "Поставщик" и/или "Проверенный поставщик" и разместить данную информацию в открытых источниках;
- использовать ссылку на текущий статус участника Программы в открытых
источниках в представительских целях