Авиакомпания "Россия" утвердила партнерскую программу с субъектами СМСП

В Авиакомпании "Россия" была утверждена программа партнёрства с субъектами малого и среднего предпринимательства. Приглашаем участников закупок на ЭТП ГПБ присоединиться к участию.

Как присоединиться к программе:

1. подать заявку на участие в программе через электронную торговую площадку Газпромбанка.

или

2. подать заявку на участие в программе через официальный сайт Авиакомпании "Россия".

или

3. подать заявку на участие в программе, направив ее на электронный адрес tender@rossiya-airlines.com

или

4. подать заявку на участие в программе, направив оригинал заявки на бумажном носителе по адресу 119071, Москва, Ленинский проспект, дом 15А, либо по адресу 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов дом 18, к 4

Преимущества участников программы:

первоочередное уведомление о проведении Авиакомпанией "Россия" закупочных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства;



возможность включить Авиакомпанию "Россия" в список партнеров и разместить данную информацию в открытых источниках;



возможность получить от Авиакомпании "Россия" сертификат " Поставщик" и/или "Проверенный поставщик" и разместить данную информацию в открытых источниках;



использовать ссылку на текущий статус участника Программы в открытых источниках в представительских целях

