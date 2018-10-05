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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Авиакомпания "Россия" утвердила партнерскую программу с субъектами СМСП

    Авиакомпания "Россия" утвердила партнерскую программу с субъектами СМСП

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    В Авиакомпании "Россия" была утверждена программа партнёрства с субъектами малого и среднего предпринимательства.  Приглашаем участников закупок на ЭТП ГПБ присоединиться к участию.

    Как присоединиться к программе:

    1. подать заявку на участие в программе через электронную торговую площадку Газпромбанка. 

    или

    2. подать заявку на участие в программе через официальный сайт Авиакомпании "Россия".

    или

    3. подать заявку на участие в программе, направив ее на электронный адрес tender@rossiya-airlines.com

    или

    4. подать заявку на участие в программе, направив оригинал заявки на  бумажном носителе по адресу 119071, Москва, Ленинский проспект, дом 15А, либо по адресу 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов дом 18, к 4 

    Преимущества участников программы:
    • первоочередное уведомление о проведении Авиакомпанией "Россия" закупочных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства; 
    • возможность включить Авиакомпанию "Россия" в список партнеров и  разместить данную информацию в открытых источниках; 
    • возможность получить от Авиакомпании "Россия" сертификат "Поставщик" и/или "Проверенный поставщик" и разместить данную информацию в открытых источниках; 
    • использовать ссылку на текущий статус участника Программы в открытых  источниках в представительских целях
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
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