Перечень банков, с которыми обеспечена интеграция по специальным счетам

Обновление от 13 ноября 2018г.

Для работы со специальными счетами ЭТП ГПБ провела полноценную интеграцию со следующими банками:

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России".

2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

3. "Газпромбанк" (Акционерное общество).

4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк".

5. Акционерное общество "Альфа-Банк".

6. "Московский Кредитный Банк" (публичное акционерное общество).

7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие".

8. Акционерное общество "Райффайзенбанк".

9. Публичное акционерное общество РОСБАНК.

10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов".

11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк".

12. Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ".

13. Публичное Акционерное Общество "Банк "Санкт-Петербург".

14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк".

15. Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество).

16. Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк".

До 11.11.2018 г. - акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество).

17. Акционерное общество "ОТП Банк".

18. Акционерное общество "ЮниКредит Банк".

По процедурам, объявленным с 01 октября 2018 г., подача заявок на участие осуществляется с применением специальных счетов, открытых в банках, включенных в утвержденный распоряжением Правительства РФ №1451-р от 13.07.2018 г перечень.

По процедурам, объявленным до 01 октября 2018 г. заявки на участие подаются с использованием свободных денежных средств, находящихся на лицевом счете участника на электронной площадке.



