Специальное предложение от УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг: два ГОСТа по цене одного!

Всем нашим клиентам, подавшим заявку на выпуск электронной подписи с 1 октября 2018 года, мы выпустим сразу два сертификата ЭП на одном носителе — по старому и новому ГОСТу по стоимости одной ЭП.

В соответствии с Уведомлением Минкомсвязи России cогласно письму ФСБ России от 07.09.2018 № 149/7/6-363 использование стандарта подписи ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования электронной подписи (далее - ЭП) продлевается до 31 декабря 2019 г. С 1 января 2020 г. в работе необходимо будет использовать ЭП, сформированные по ГОСТ Р 34.10-2012.

Удостоверяющий центр ЭТП ГПБ Консалтинг» также получил техническую возможность формировать сертификаты ЭП по ГОСТ Р 34.10-2012.

В настоящее время для обеспечения беспрепятственной работы в переходный период наши клиенты на одном носителе получают сразу два сертификата ЭП: по старому и новому ГОСТу.

Дополнительная оплата за второй сертификат ЭП не взимается! Специальное предложение распространяется на все виды выпускаемых ЭП.

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