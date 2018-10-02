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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / НИИ разрешат закупать товары у единственного поставщика

    НИИ разрешат закупать товары у единственного поставщика

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    Научные исследовательские институты и другие государственные и муниципальные научные организации могут получить право не объявлять конкурс, а закупать товары и услуги у единственного поставщика. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

    Сегодня, чтобы совершить закупку, любой государственный орган или организация должны провести ее через систему госзакупок, то есть объявить конкурс и выбирать из поступивших предложений наиболее выгодное. Исключение сделано только для государственных и муниципальных предприятий, учреждений культуры, образовательных организаций. Они могут закупать продукцию у конкретного поставщика, не объявляя тендер. Это делается для того, чтобы учесть специфику тех или иных сфер деятельности.

    Авторы законопроекта предлагают включить в список исключений также государственные или муниципальные научные организации. По их мнению, такие поправки необходимы, чтобы выработать единые подходы в осуществлении закупок научными и образовательными организациями.

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