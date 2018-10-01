Правительство РФ поддержит малый бизнес на 10 трлн руб.

В Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2024 г. говорится, что в течение пяти лет планируется увеличить объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством небанковских инструментов до 10 трлн руб.

Как указано в документе, к 2024 г. планируется достижение, в частности, следующих показателей: кратное увеличение объема финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы, системы микрофинансирования, программы льготного кредитования на реализацию проектов в приоритетных отраслях и других альтернативных (небанковских) инструментов — не менее 10 трлн руб. за пять лет.

Также, планируется увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

В правительстве отметили, что доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме не сырьевого экспорта — не менее 10%. Сокращение площади казенных земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот, — на 50% (относительно 2012 г.).