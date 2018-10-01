Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство РФ поддержит малый бизнес на 10 трлн руб.

    Правительство РФ поддержит малый бизнес на 10 трлн руб.

    Поделиться

    В Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2024 г. говорится, что в течение пяти лет планируется увеличить объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством небанковских инструментов до 10 трлн руб.

    Как указано в документе, к 2024 г. планируется достижение, в частности, следующих показателей: кратное увеличение объема финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы, системы микрофинансирования, программы льготного кредитования на реализацию проектов в приоритетных отраслях и других альтернативных (небанковских) инструментов — не менее 10 трлн руб. за пять лет.

    Также, планируется увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

    В правительстве отметили, что доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме не сырьевого экспорта — не менее 10%. Сокращение площади казенных земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот, — на 50% (относительно 2012 г.).

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить