МЭР перезапустит программу льготного кредитования бизнеса

Министерство экономического развития РФ обновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. При этом в программе будет несколько изменений. Чтобы кредиты смогли получить еще больше предпринимателей, итоговая ставка будет рассчитываться по формуле 6,5% для предприятий в приоритетных отраслях, для остальных – ключевая ставка + 2 процентных пункта, но не более 8,5%. На сегодняшний день ключевая ставка Центрального банка составляет 7,5% годовых.

Минэкономразвития также рассчитывает привлечь к программе значительно большее количество банков, в частности региональных. Обновленную программу в МЭР планируют запустить в ноябре.

Напомним, в январе правительство выпустило постановление, которое позволяет понизить до 6,5% ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу. Ранее займы по «Программе 6,5» выдавались уполномоченными банками с одобрения Корпорации МСП под 9,6–10,6% годовых. Теперь бюджет компенсирует разницу участвующим в кредитовании МСП банкам, получить субсидию смогут и банки, выдающие коммерческие кредиты на схожих условиях.