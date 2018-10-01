Введение спецсчетов при закупках просят отложить

Участники госзакупок высказывают опасения относительно новой системы обеспечения заявок, переход на которую должен произойти с 1 октября 2018 г., по их мнению, система к переходу не готова – поставщики не торопятся открывать спецсчета, а банки – работать с этими счетами.

Открывать спецсчета для обеспечения госзакупок уполномочены 18 банков, но пока ни один банк не наладил полноценное взаимодействие со всеми электронными торговыми площадками. По данным Министерства финансов РФ, полный обмен данными с шестью из девяти ЭТП запустил Сбербанк, банк «Россия» – с четырьмя, «Санкт-Петербург» и ВТБ – с тремя. Остальные банки подготовлены хуже.

У ЭТП ГПБ по состоянию на 1 октября успешно проведено тестирование полной интеграции с десятью банками, еще с шестью налажен частичный обмен данными. Более детальную информацию мы опубликуем после прохождения "боевых" испытаний.

Как пишет «Коммерсант», кредитные учреждения неохотно признают, что проблема существует. Тем не менее банковская ассоциация «Россия» намерена предложить Минфину, Центробанку и ФАС отложить сроки работы со спецсчетами. Отрасль формирует общую позицию, поскольку на совещании в финансовом ведомстве договориться о переносе сроков не удалось. Банки же рассчитывают, что им предоставят хотя бы еще один месяц на подготовку.

Между тем о неготовности к переходу на новую схему заявляет и бизнес. «Опора России» попросила первого вице-премьера Антона Силуанова об отсрочке до 1 января 2019 г. Объединение утверждает, что спецсчета в уполномоченных банках имеют только половина участников закупок. Всего же поставщикам нужно открыть около 300 000 спецсчетов. Вне системы могут оказаться порядка 22 000 компаний.