Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

Новая удобная возможность для участников электронных процедур на Торговом Портале ЭТП ГПБ - оплата дополнительных услуг банковской картой онлайн.
Используйте функционал для оперативной оплаты:
- комиссии за победу в ценовом запросе в момент утверждения заказа;
- стоимости услуг размещения позиций в прайс-лист при утверждении заявки на нормализацию.
Сервис доступен всем участникам закупок на Торговом Портале.
Операция может занять некоторое время, в зависимости от суммы, типа карты и других факторов, но будет быстрее зачисления безналичных средств.
Ваши преимущества: возможность оплачивать процедуры в кратчайшие сроки, оптимальная логистика перевода, защита от ошибок.
Работать на Торговом Портале стало еще удобнее!