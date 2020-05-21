Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

Новая удобная возможность для участников электронных процедур на Торговом Портале ЭТП ГПБ - оплата дополнительных услуг банковской картой онлайн.

Используйте функционал для оперативной оплаты:

- комиссии за победу в ценовом запросе в момент утверждения заказа;

- стоимости услуг размещения позиций в прайс-лист при утверждении заявки на нормализацию.

Сервис доступен всем участникам закупок на Торговом Портале.

Операция может занять некоторое время, в зависимости от суммы, типа карты и других факторов, но будет быстрее зачисления безналичных средств.

Ваши преимущества: возможность оплачивать процедуры в кратчайшие сроки, оптимальная логистика перевода, защита от ошибок.

Работать на Торговом Портале стало еще удобнее!