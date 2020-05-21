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    Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

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    Новая удобная возможность для участников электронных процедур на Торговом Портале ЭТП ГПБ - оплата дополнительных услуг банковской картой онлайн.

    Используйте функционал для оперативной оплаты:

    - комиссии за победу в ценовом запросе в момент утверждения заказа;
    - стоимости услуг размещения позиций в прайс-лист при утверждении заявки на нормализацию.

    Сервис доступен всем участникам закупок на Торговом Портале.

    Операция может занять некоторое время, в зависимости от суммы, типа карты и других факторов, но будет быстрее зачисления безналичных средств.

    Ваши преимущества: возможность оплачивать процедуры в кратчайшие сроки, оптимальная логистика перевода, защита от ошибок.

    Работать на Торговом Портале стало еще удобнее!

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