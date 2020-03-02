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    Торгово-промышленные палаты включат в государственную систему организаций поддержки МСП

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    Правительственный законопроект о поправках в закон № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в РФ» и 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» разработан для расширения сферы деятельности торгово-промышленных палат по поддержке субъектов МСП. Для этого предлагается предоставить право ТПП выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в связи с чем изменения планируется внести в ст. 12 закона № 5340-I.

    Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня деятельность ТПП на законодательном уровне направлена на поддержку и развитие предпринимательства. Вместе с тем предлагаемые поправки дадут возможность ТПП участвовать в реализации государственных, региональных и муниципальных программ по поддержке малого и среднего бизнеса.

    Напомним, в соответствии с п. 1 ст. 15 209-ФЗ инфраструктура поддержки субъектов МСП – это система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков для госзакупок при реализации государственных программ РФ, субъектов РФ, муниципальных программ, обеспечивающих условия для создания субъектов МСП, и для оказания им поддержки. В ч. 2 ст. 15 209-ФЗ, которая называет конкретные виды организаций инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса, планируется прописать и участие торгово-промышленных палат.

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