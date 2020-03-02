Премьер-министр пообещал исправить закон о госзакупках

Выбор подрядчиков по госзакупкам станет более точным, а число способов госзакупок уменьшат до трех. Соответствующие поручения были даны, в том числе министру финансов по изменению в контрактной системе, которые необходимо внести. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области, пишет ТАСС.

Глава кабмина отметил, что в настоящее время форма проведения торгов оказывается важнее содержания и результата. Такое положение вещей необходимо менять. «Мы должны по сути смотреть, если хотите, в корень, кто из подрядчиков, конечно же, будет способен соответствующим образом выполнить все необходимые работы», – сказал премьер, добавив, что Минфин уже работает над данным блоком вопросов.

Также, по словам Мишустина, идет работа по сокращению числа способов закупок, которых сейчас около десяти. «Сегодня мы работаем, чтобы было три и совершено простым и прозрачным способом они были сформулированы в нормах закона», – подчеркнул он.