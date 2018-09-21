Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

ФЗ № 505 внес немало изменений в закупочный процесс согласно ФЗ № 223. Нововведения коснулись и срока заключения договора по итогам закупочной процедуры. До 01 июля 2018 года в ФЗ № 223 не указывались конкретные сроки подписания договора заказчика с контрагентом-победителем на поставку закупаемого товара (работ или услуг). Заказчик руководствовался, в первую очередь, своим Положением о закупке, в котором прописывал на свое усмотрение предельные даты заключения договора, являющегося результатом проведенной закупки.

В соответствии со ст. 18.1 ФЗ № 135 обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения. За исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 135. Однако заказчики зачастую заключали договоры с победителями ранее вышеназванного срока, аргументируя это производственной необходимостью предприятия. В этой связи поставщики (исполнители, подрядчики), чьи права и законные интересы ущемлялись в процессе осуществления закупки, не всегда имели возможность своевременно подать жалобу на действия заказчика в антимонопольный орган.

Пример из практики

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ, рассмотрев кассационную жалобу антимонопольного органа на постановление арбитражного суда, пришла к выводу, что «установление в Положении о закупках срока заключения договора по результатам закупки (менее 10 дней), не учитывающего закрепленной в Законе о закупке и Законе о защите конкуренции процедуры административного контроля со стороны антимонопольного органа, фактически исключает применение оперативных мер, предусмотренных ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, лишает обращение с соответствующей жалобой какого-либо юридического смысла, а потому направлено против прав участников закупки».





Согласно вступившим в силу изменениям в соответствии с ч.15 ст.3.2 ФЗ № 223 договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Данные нововведения заказчикам необходимо отразить в своем Положении, не выходя за установленные временные рамки заключения договора по итогам закупочной процедуры. Действие Положения должно быть направлено на обеспечение реализации прав на защиту в административном порядке путем установления законных правил заключения договоров по результатам закупочных процедур.

Последовательность действий при заключении договора как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) организатору закупки следует отразить в Положении, а также в закупочной документации той или иной процедуры. От того, насколько подробно и понятно заказчик пропишет такую информацию, в дальнейшем будет зависеть процесс подписания договора. Ознакомившись с порядком его оформления, победитель закупки сможет своевременно со своей стороны выполнить все обязательства по заключению договора. В любом случае победитель закупки для подтверждения передачи договора заказчику должен получить уведомление о его вручении адресату, либо лично доставить его организатору закупки, поставив соответствующую отметку.

Нередко при заключении договора заказчик требует от поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить необходимый пакет документов. В таком случае для оптимизации оформления договора:

- заказчику следует предусмотреть в Положении и в закупочной документации список требуемых документов, а также правила их предоставления;

- поставщику следует внимательно изучить перечень запрашиваемых сведений, надлежащим образом подготовить необходимые документы .

При осуществлении закупки товаров, работ или услуг в электронной форме сроки подписания договора по ФЗ № 223 такие же, как и при обычном порядке ее проведения (с учетом вступивших в силу нововведений). Поставщикам (подрядчикам, исполнителям) следует лишь вовремя позаботиться о прохождении аккредитации на электронной торговой площадке (далее- ЭТП), где проводится закупочная процедура, а также о получении усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени участника конкурентной закупки в электронной форме.

В настоящее время подавляющее количество закупок проходят в электронной форме на ЭТП. Данный вид осуществления процедур удобен как заказчику, так и поставщику.

Можно выделить следующие преимущества электронного документооборота :

- сокращение времени на подготовку, подписание и отправку документов;

- заключение договора без выезда к контрагенту;

- систематизация и сохранность документов и др.

Далеко не всегда заказчики могут предусмотреть точное количество приобретаемой продукции. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий (ч.5 ст. ФЗ № 223). При этом вышеназванный закон о закупках не содержит предельного значения изменения договора по сравнению с ФЗ № 44 (см. ст. 95. Закона о контрактной системе).

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- заказчикам необходимо отразить в Положении о закупке вступившие в силу изменения, касающиеся, в том числе сроков заключения договора;

- внесенные поправки в ФЗ № 223 относительно срока заключения договора по итогам закупки направлены на обеспечение возможности административного обжалования участниками действий (бездействия) организатора процедур;

- как заказчику, так и участнику закупки следует соблюдать порядок заключения договора, вовремя подготавливать и направлять друг другу необходимые документы;

- сроки заключения договора при проведении закупки в электронной форме такие же, как и при обычном порядке ее проведения;

- при необходимости поставщик (подрядчик, исполнитель) и заказчик могут заключить дополнительное соглашение в случае изменения количества, объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, своевременно разместив информацию об этом в ЕИС.