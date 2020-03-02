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    Регионы отдают большинство госконтрактов местным поставщикам

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    Большая часть российских регионов предпочитает отдавать государственные заказы местным поставщикам. В среднем по стране так распределяется 65,8% госзаказа. Об этом говорится на официальном сайте Счетной палаты.

    Лидером регионального протекционизма стала Чечня, где в 2019 г. почти 90% госконтрактов заключались с местными поставщиками. Второе место в рейтинге занимает Татарстан, доля местных контрактов, заключенных в республике, составляет 85,4%. В первую десятку регионов также входят Дагестан, Омская, Воронежская, Иркутская области, Башкортостан, Марий Эл, Санкт-Петербург и Красноярский край.

    Только в восьми регионах доля контрактов с местными поставщиками меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в Ленинградской области и в Ненецком автономном округе – 31,8 % и 7,1% от общего количества контрактов соответственно.

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