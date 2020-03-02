Утверждены типовые условия контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с 44-ФЗ и «Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов», утвердило типовые условия контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ, а также их информационную карту. Такая информация содержится в приказе министерства № 10/пр., который вступает в силу 1 января 2021 года.

В соответствии с типовыми условиями в контракт включается один из следующих видов работ:

подготовка проектной документации в по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства;

выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства;

выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства;

выполнение инженерных изысканий по подготовке проектной документации для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

подготовка рабочей документации; корректировка проектной документации (внесение изменений); корректировка проектной и рабочей документации (внесение изменений).

Типовые условия должны применяться заказчиками при формировании проекта контракта в случае закупки работ, соответствующих кодам ОКПД2 71.12.12 – 71.12.19, а также кодам ОКВЭД2 71.11, 71.12, при любом размере цены контракта.

Также в информационной карте указывается, что типовые условия применяются в случае, если земельный участок, на котором проводятся работы, расположен на территории РФ. При этом типовые условия не применяются при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия.