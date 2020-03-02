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    Урал и Северо-Запад получат доступ к дистанционному рассмотрению жалоб на закупки

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    Заказчикам и участникам закупок из Уральского и Северо-Западного федеральных округов будет доступно дистанционное рассмотрение жалоб на закупки. Об этом сообщил замруководителя ФАС России Михаил Евраев в ходе совещания в режиме видео-связи с субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальными управлениями ведомств.

    По его словам, такая возможность будет доступна с 16 марта заказчикам и участникам закупок из Уральского и Северо-Западного Федеральных округов. Дистанционное рассмотрение жалоб по 44-ФЗ и 223-ФЗ работает для Дальнего Востока с 18 ноября 2019 г., а для Сибири с 20 января 2020 г.

    Возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб в центральном аппарате ФАС России актуальна для участников госзакупок и закупок госкомпаний с НМЦК свыше 1 млрд руб. (44-ФЗ и 223-ФЗ) и более 100 млн руб. (для ряда крупных компаний по 223-ФЗ). Рассмотрение жалоб в таком формате проходит посредством видеоконференцсвязи, предоставляемой территориальными органами ФАС России.

    Возможность подачи ходатайства на дистанционное участие в рассмотрении жалоб в центральном аппарате ФАС будет распространена до конца первого полугодия текущего года и на другие федеральные округа.

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