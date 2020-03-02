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    Вступил в силу закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

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    С 1 марта вступил в силу закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в России препараты. Федеральный закон был одобрен Советом Федерации 23 декабря и позднее подписан президентом РФ.

    Документом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточняется понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, закон устанавливает, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

    Также устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

    Ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществлять Московский эндокринный завод. Средства на закупку, ввоз и доставку лекарств предусматриваются Минпромторгом в федеральном бюджете на соответствующий год.

    Ранее, Минздрав утвердил перечень незарегистрированных лекарств, подлежащих ввозу в страну, в список вошли пять препаратов – Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам, Фенобарбитал. Правительство выделило на 2020 г. 22 млн руб. на закупку препаратов.

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