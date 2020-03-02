Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Премьер-министр поручил разработать целевой показатель закупок российских товаров для нацпроектов

    Премьер-министр поручил разработать целевой показатель закупок российских товаров для нацпроектов

    Поделиться

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать целевые показатели закупок российского оборудования для реализации нацпроектов.

    На совещании с вице-премьерами он напомнил, что президент РФ в сентябре прошлого года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования и сделать так, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. «Соответственно нам надо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах», – сказал Мишустин. По его словам, это позволит вести качественный мониторинг и контроль за их реализацией.

    Как отметил премьер-министр, все необходимые поручения уже были даны. Необходимо завершить эту работу как можно скорее, но при этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и конкурентна по цене.

    Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять эту работу под особый контроль.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить