Премьер-министр поручил разработать целевой показатель закупок российских товаров для нацпроектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать целевые показатели закупок российского оборудования для реализации нацпроектов.

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что президент РФ в сентябре прошлого года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования и сделать так, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. «Соответственно нам надо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах», – сказал Мишустин. По его словам, это позволит вести качественный мониторинг и контроль за их реализацией.

Как отметил премьер-министр, все необходимые поручения уже были даны. Необходимо завершить эту работу как можно скорее, но при этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и конкурентна по цене.

Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять эту работу под особый контроль.