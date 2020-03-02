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    Закупки аэропортов России на ЭТП ГПБ

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    Сервисы ЭТП ГПБ динамично развиваются, предлагая участникам торгов оптимальные условия для участия в современных электронных процедурах от Заказчиков со всей России. Теперь в поиске на открытой части площадки появилась новая поисковая вкладка – «Закупки аэропортов России».

    Новый фильтр позволяет найти тысячи специализированных процедур, организованных аэропортами и Заказчиками-авиаперевозчиками Российской Федерации. Вместе с фильтром по аэропортам России можно также настроить поиск торгов регионам и городам, электронные процедуры по ОКВЭД 2 и тендеры по ОКПД2, по направлениям торгов и другим поисковым параметрам, подобрав оптимальные значения процедур для себя.

    Электронные торги аэропортом России включают запросы котировок, запросы предложений, аукционы, предварительные отборы и другие типы процедур от крупнейших Заказчиков.

    Например, по данным на 2 марта 2020 года по фильтру «Закупки аэропортов России» доступны:

    Участвуйте в торгах и побеждайте с максимальным удобством вместе с ЭТП ГПБ!

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