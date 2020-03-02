Закупки аэропортов России на ЭТП ГПБ

Сервисы ЭТП ГПБ динамично развиваются, предлагая участникам торгов оптимальные условия для участия в современных электронных процедурах от Заказчиков со всей России. Теперь в поиске на открытой части площадки появилась новая поисковая вкладка – «Закупки аэропортов России».
Новый фильтр позволяет найти тысячи специализированных процедур, организованных аэропортами и Заказчиками-авиаперевозчиками Российской Федерации. Вместе с фильтром по аэропортам России можно также настроить поиск торгов регионам и городам, электронные процедуры по ОКВЭД 2 и тендеры по ОКПД2, по направлениям торгов и другим поисковым параметрам, подобрав оптимальные значения процедур для себя.
Электронные торги аэропортом России включают запросы котировок, запросы предложений, аукционы, предварительные отборы и другие типы процедур от крупнейших Заказчиков.
Например, по данным на 2 марта 2020 года по фильтру «Закупки аэропортов России» доступны:
- Запрос котировок в электронной форме на техническое обслуживание от АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР;
- Запрос котировок на поставку оборудования от Шереметьево Хэндлинг;
- Запрос коммерческих условий на строительство аэропортового комплекса от АО УК Аэропорты регионов;
- И другие предложения.
Участвуйте в торгах и побеждайте с максимальным удобством вместе с ЭТП ГПБ!