Изменение цены контрактов в связи с повышением ставки НДС

В соответствии с ФЗ от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" с 01 января 2019 года произойдет повышение размера ставки НДС с 18 % до 20 %. При этом исключений в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках контрактов, заключенных до 1 января 2019 г., в т.ч. государственных и муниципальных контрактов, указанным законом не предусмотрено. В этой связи у заказчиков и поставщиков возникает немало вопросов относительно цен контрактов, заключенных до 01 января 2019 года.





В информационном письме Минфина России от 28 августа 2018 года № 24-03-07/61247 "По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость" прописано, что при установлении НМЦК заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. С другой стороны, участникам следует иметь в виду, что риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляционные, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке.

Согласно ч.1 ст. 34 ФЗ № 44 контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с ФЗ № 44 извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В соответствии с ч.2 ст. 34 ФЗ № 44 при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.

В информационном письме от 28 августа 2018 года № 24-03-07/61247 "По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость" также говорится, что все желающие, принимая участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заранее осведомлены об условиях исполнения контракта и предупреждены о невозможности изменения цены контракта за исключением случаев, указанных в ФЗ № 44. Подача заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) свидетельствует о согласии поставщика принять на себя обязательства, которые связаны с оказанием услуг на условиях, установленных организатором закупок. Таким образом, в вышеназванном письме Минфин России поясняет, что цены контрактов, заключенных до повышения ставки НДС, не подлежат изменению в связи с таким нововведением.





Федеральный орган исполнительной власти в своем нормативно-правовом акте от 28 августа 2018 года № 24-03-07/61247 также уточняет, что ФЗ № 44 предусматривает возможность внесения изменений в контракты, в т.ч. при изменении ставки НДС. Согласно пп. 2, 3 и 4 ч.1 ст. 95 названного закона существенные условия контракта могут быть изменены в установленном законодательстве о контрактной системе порядке в случае, если цена заключенного контракта составляет либо превышает размер цены, установленный постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1186 и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

Источники

• Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах".

• Информационное письмо Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 "По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость".

• Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

• Информационное письмо Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 "По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость".

• Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1186 "Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно".



