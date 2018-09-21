Унитарные предприятия могут удалить с конкурентных рынков

Сегодня на заседании Правительство РФ рассмотрит законопроект о запрете создания в России новых унитарных предприятий и их ликвидации с конкурентных рынков.

Законопроектом предлагается установить запрет создания унитарных предприятий либо изменения видов их деятельности, за исключением случаев, когда такое предприятие создается в целях обеспечения обороны и безопасности государства либо для работы в сферах естественных монополий или гособоронзаказа.

Унитарные предприятия, созданные до вступления в силу предлагаемых изменений и работающие на товарных рынках, согласно новому документу будут ликвидированы или реорганизованы.

По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, на 1 января этого года количество таких предприятий составило 18,6 тыс., что на 39% больше, чем было на 1 января 2013 г. Большая часть этих предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, например, в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, управления жилым фондом, торговли и оказания услуг.

Антимонопольная служба также выявила многочисленные факты ухода заказчиков от применения норм 44-ФЗ через передачу субсидий подведомственным унитарным предприятиям для закупки ими товаров, работ, услуг для нужд заказчика, в том числе и на конкурентных рынках. В связи с этим Правительство РФ считает, что участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию.