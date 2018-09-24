Открытость данных о госзакупках в России оценили в 100 баллов

За год Россия продвинулась на 12 позиций и заняла 13 место в мировом рейтинге Open Data Barometer, который оценивает, как правительства раскрывают данные в открытом формате и какой это дает социальный и экономический эффект.

Лидером рейтинга стала Канада. Второе место занимает Великобритания, третье – Австралия. Рейтинг учитывает доступность и качество 15 ключевых наборов данных, необходимых для граждан и бизнеса. В России, считают составители рейтинга, бесплатно и онлайн доступно в той или иной степени 13 из этих источников, в том числе на 100 баллов эксперты оценили раскрытие в машиночитаемом виде сведений о госзакупках и госбюджете.

В то же время Россия отстает в бесплатном раскрытии данных о недвижимости и регистрационных сведений компаний, а также в том, что касается социального и экономического эффекта от публикации госданных.

Открытые данные – информация, размещаемая в интернете в формате, который позволяет вести ее автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком для повторного использования. Открытые данные, как показал опыт США, Великобритании и других стран, позволяют разработчикам создавать новые удобные сервисы в интернете, государству – поддерживать развитие IT-бизнеса и совершенствовать инструменты общественного контроля.