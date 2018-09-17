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    Экспорт услуг из России достиг рекордного показателя

    Автор: Torg94
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    По итогам первых шести месяцев 2018 г. экспорт услуг из России стал рекордным. Его стоимостный объем составил 30,9 млрд долларов, что на 14,4% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель с 2014 г. При этом за II квартал Россия поставила за рубеж услуги на 16,8 млрд долларов, что на 13,7% больше по сравнению с прошлым годом. Такие результаты приводит Центральный банк РФ.

    Крупнейшим разделом экспорта остается транспорт. Затем следуют туризм, строительство и информационные услуги, которые совокупно занимают 59% общего объема экспорта.

    При этом экспорт услуг в сфере высоких технологий впервые в истории России превысил импорт. Объем продаж услуг в сфере IT за первое полугодие составил 2,55 млрд долларов, а объем закупок — 2,52 млрд долларов.

    Такой результат стал возможен благодаря усилиям российских IT-компаний, которые в последние годы активно занялись продвижением своих услуг на зарубежных рынках. Немалую роль сыграла и реализация программы импортозамещения.


    экспорт, импортозамещение, импорт
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