Счета малого бизнеса будут застрахованы

Все банковские вклады и счета малого бизнеса, включая юридических лиц, будут застрахованы. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 322-ФЗ, все субъекты МСП наравне с физическими лицами с 1 января 2019 г. получают право на получение страховой выплаты в размере 1,4 млн руб., если у банка отозвана лицензия или он признан банкротом. Деньги вернет Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на банковский счет, который указывается в заявлении о выплате.

Компании получат возмещение, если они включены в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса на день наступления страхового случая. Такой реестр формирует Налоговая служба самостоятельно на основании отчетности субъектов малого бизнеса: сведений о доходах, численности сотрудников, данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, информации от других государственных органов.



Есть перечень случаев, когда деньги не страхуются. Это средства: размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности, переданные физическими лицами банкам в доверительное управление, размещенные во вклады в находящихся за пределами территории РФ филиалах российских банков, являющиеся электронными денежными средствами, размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, размещенные индивидуальными предпринимателями в субординированные депозиты, размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами.

Законом 322-ФЗ установлено, что банки ведут учет обязательств перед вкладчиками. В формируемых банками базах данных должна быть обеспечена возможность определения на любой день подлежащих и не подлежащих страхованию денежных средств. Также банки обязали обеспечивать актуальность сведений о вкладчиках – малых предприятиях. Кроме того, 322-ФЗ вносит изменения в закон о банкротстве. По ним перешедшие в АСВ требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Установлено также, что АСВ снимает банк с учета в системе страхования вкладов, если банк изменит свой статус на статус НКО. Такой банк обязан уведомить своих вкладчиков о выходе из системы страхования вкладов.

В случае банкротства таких банков на них распространяется действие Федерального закона от 29.07.2004 № 96-ФЗ “О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.