Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗ

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 341-ФЗ внесены изменения в ч.4 ст.1 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 223-ФЗ), регламентирующую отношения, не подпадающие под действие 223-ФЗ.

С 01 сентября 2018 года ч.4 ст.1 вышеназванного Закона о закупках дополнена новым пунктом № 15, согласно которому осуществление заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством не является сферой регулирования 223-ФЗ.

Согласно ч.1 ст. 274 Гражданского кодекса РФ собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

В соответствии с ч.1 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) обладатель публичного сервитута обязан вносить плату за публичный сервитут, если иное не предусмотрено настоящим кодексом. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута (ч.3 ст.39.46 ЗК РФ). Такая плата должна покрыть все неудобства и убытки за сервитут на недвижимое имущество. Иными словами, с 01.09.2018 года заказчик не обязан проводить закупочные процедуры в рамках 223-ФЗ по выбору субъекта оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут.

Источники

ФЗ от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов" (www.pravo.gov.ru)



ФЗ от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 22 июля 2011 г. N 159, в Собрании законодательства Российской Федерации от 25 июля 2011 г. N 30 (часть I) ст. 4571) (с измен.)



"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)



"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)

