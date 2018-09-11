При покупке Электронной подписи Сardberry в подарок

Удостоверяющий центр ЭТП ГПБ предлагает выгодные условия для своих клиентов. При покупке квалифицированной электронной подписи (КЭП) для работы на электронных торговых площадках и государственных порталах и последующего подключения к сервису электронного оборота (ЭДО) ЭТП ГПБ - вы получаете в подарок Сardberry! Срок подключения к ЭДО ограничен временем действия приобретенной КЭП.

Cardberry сохраняет карты с магнитной полосой и штрих-кодом в смартфоне. Теперь не нужно носить с собой десятки пластиковых карт, вы не забудете их дома в самый нужный момент и не потеряете. Для совершения покупок вам понадобится только смартфон и электронная карта Cardberry. Экономьте на ваших покупках.

ЭДО обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.

Подарок получат первые 100 клиентов, количество комплектов Сardberry ограничено.