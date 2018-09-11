Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / При покупке Электронной подписи Сardberry в подарок

    При покупке Электронной подписи Сardberry в подарок

    Поделиться

    Удостоверяющий центр ЭТП ГПБ предлагает выгодные условия для своих клиентов. При покупке квалифицированной электронной подписи (КЭП) для работы на электронных торговых площадках и государственных порталах и последующего подключения к сервису электронного оборота (ЭДО) ЭТП ГПБ - вы получаете в подарок Сardberry! Срок подключения к ЭДО ограничен временем действия приобретенной КЭП.

    Cardberry сохраняет карты с магнитной полосой и штрих-кодом в смартфоне. Теперь не нужно носить с собой десятки пластиковых карт, вы не забудете их дома в самый нужный момент и не потеряете. Для совершения покупок вам понадобится только смартфон и электронная карта Cardberry. Экономьте на ваших покупках.

    ЭДО обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.

    Подарок получат первые 100 клиентов, количество комплектов Сardberry ограничено.


    ЭДО, УЦ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    06 сентября 2021 г.

    Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ

    Подробнее

    12 апреля 2021 г.

    Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

    Подробнее

    22 марта 2021 г.

    Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей

    Подробнее

    02 сентября 2020 г.

    УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до Владивостока

    Подробнее

    03 февраля 2020 г.

    Новые точки обслуживания УЦ

    Подробнее

    05 декабря 2019 г.

    На восток! УЦ в Екатеринбурге и Челябинске

    Подробнее

    11 ноября 2019 г.

    Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» 

    Подробнее

    01 октября 2019 г.

    Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписи

    Подробнее

    25 июня 2018 г.

    С 1 июля необходимо использовать КЭП

    Подробнее
    Позвонить