Электронная торговая площадка Газпромбанка упростит процесс трансграничной торговли для российского бизнеса с помощью Alibaba.com

Задача сотрудничества – обеспечить интегрированное решение международного уровня для предпринимателей из России, заинтересованных в трансграничной торговле

Москва. 25 августа 2015. – Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) подписала меморандум о договоренности с Alibaba.com, который поможет оптимизировать подбор оптовых поставщиков для российских предпринимателей. Две организации будут работать вместе, чтобы улучшить торговые и закупочные процедуры для компаний из России, а также обеспечить российским заказчикам доступ к глобальной базе Alibaba.com, тем самым предоставив им выход на поставщиков, в том числе из Китая.

Сотрудничество подразумевает отправление заявок на закупки, которые поступают на ЭТП ГПБ, уже существующему списку поставщиков, а также тысячам китайских поставщиков из базы Alibaba.com, что предоставит российским предприятиям широкий спектр возможностей и ценовых вариантов. Цель сотрудничества – привлечь самых надежных поставщиков и обеспечить наилучшее решение для российского бизнеса.

«Благодаря тому, что наша система закупок будет связана с Alibaba.com, клиенты получат возможность проводить платежи по сделкам как в рублях, так и юанях, – рассказывает Ибрагим Паскачев, отвечающий в ЭТП ГПБ за проекты развития. – Кроме того, нашим клиентам будут предоставлены дополнительные гарантии в отношении качества продукции и соблюдения сроков доставки в соответствии с недавним расширением «Торговой гарантии», которое обеспечивает Alibaba.com».

«У России и Китая долгая история торговых взаимоотношений, и мы твердо верим в улучшение трансграничной торговли во всем мире, – отметила Вэй Дуань, директор Alibaba.com по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). – Благодаря этому сотрудничеству мы помогаем нашим поставщикам найти правильных покупателей для своей продукции и одновременно расширяем возможности по организации закупок для российских предпринимателей. Мы также открываем платформу для поставщиков, непредставленных на Alibaba.com, демонстрируя тем самым наше стремление помогать российским компаниям находить наиболее подходящих бизнес-партнеров».

В целях поддержки коммуникации между российскими и китайскими предприятиями ЭТП ГПБ и Alibaba.com создадут общий электронный коммуникационный центр. Задача центра будет состоять в том, чтобы стандартизировать перевод технической документации и специальных продуктовых терминов, что значительно облегчит взаимодействие между покупателем и поставщиком.

«Одно из самых перспективных направлений нового сотрудничества – это создание первого российско-китайского номенклатурного справочника, – добавляет Ибрагим Паскачев, отвечающий в ЭТП ГПБ за проекты развития. – Использование единого номенклатурного справочника позволит участникам повысить эффективность закупок, в частности, позволит осуществлять поиск аналогов, выбирать оптимальные логистические модели и рассчитать таможенные пошлины в автоматическом режиме».

В данный момент в системе проводится 13 пилотных процедур на сумму более 300 млн. руб.