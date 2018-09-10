Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси»

Счетная палата РФ предлагает сформировать единую цифровую систему госзакупок, которая позволила бы заключать сделки в автоматическом режиме и выявлять контракты с высоким риском коррупционности. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на Московском финансовом форуме.

По его словам, только в этом случае закупки станут конкурентными, прозрачными и понятными. Новая цифровая система станет драйвером развития экономики. Пришла к такому выводу Счетная палата после анализа нарушений и рисков в системе госзакупок, используя собственную информацию и данные Федеральной антимонопольной службы и Казначейства РФ. В результате стало очевидно, что оцифровка позволит видеть с компьютера все сделки и выводить на отдельное рассмотрение сделки с высокими коррупционными рисками. По его словам, система должна работать по примеру прозрачной работы «Яндекс.Такси»: «Заказчик заполняет, что ему надо в системе, это в автоматическом режиме поступает на телефоны или другие средства коммуникаций всем людям в стране, которые хотят это поставлять, они делают свои предложения, и с лучшим предложением заключается автоматически контракт».

Такая система могла бы обрабатывать сделки по закупкам в любых объемах. Счетная палата также предлагает ввести норму, при которой в течение финансового года законодательство о закупках не может меняться, чтобы обеспечить стабильность условий их проведения для всех участников сделок.