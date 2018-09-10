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    Новые правила согласования корпоративных закупок с Минпромторгом

    Автор: Torg94
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    Компании с государственным участием должны будут за 90 дней до планируемой закупки подать заявку в Министерство промышленности и торговли РФ. Новые правила вступили в силу 7 сентября.

    Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018 г. №1000 вносит изменения в процедуру закупок госкорпорациями, если начальная (максимальная) цена договора превышает установленную Правительством величину. В таком случае компания должна согласовать госзакупку с координационным органом Правительства — Минпромторгом.

    Согласованию подлежат эксплуатационные характеристики товаров — надежность, работоспособность, а также эксплуатационные расходы. Если госкомпания намерена провести закупку за пределами территории РФ, то в своей заявке она должна обосновать необходимость такого решения.

    Чтобы согласовать закупку госкомпания должна не позднее чем за 90 дней до планируемой закупки подать заявку. После чего ведомство в течение 20 дней должно принять решение о согласовании или отказе. В случае несогласия с решением координационного органа госкомпания в течение 10 дней после получения решения вправе представить свои возражения. Окончательный ответ по заявке Минпромторг должен представить через 10 дней.

    Минпромторг, госкомпании
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