Новые правила согласования корпоративных закупок с Минпромторгом

Компании с государственным участием должны будут за 90 дней до планируемой закупки подать заявку в Министерство промышленности и торговли РФ. Новые правила вступили в силу 7 сентября.

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018 г. №1000 вносит изменения в процедуру закупок госкорпорациями, если начальная (максимальная) цена договора превышает установленную Правительством величину. В таком случае компания должна согласовать госзакупку с координационным органом Правительства — Минпромторгом.

Согласованию подлежат эксплуатационные характеристики товаров — надежность, работоспособность, а также эксплуатационные расходы. Если госкомпания намерена провести закупку за пределами территории РФ, то в своей заявке она должна обосновать необходимость такого решения.

Чтобы согласовать закупку госкомпания должна не позднее чем за 90 дней до планируемой закупки подать заявку. После чего ведомство в течение 20 дней должно принять решение о согласовании или отказе. В случае несогласия с решением координационного органа госкомпания в течение 10 дней после получения решения вправе представить свои возражения. Окончательный ответ по заявке Минпромторг должен представить через 10 дней.