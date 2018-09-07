Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупок

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

По этому законопроекту органы контроля должны будут заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. При этом порядок проведения таких проверок должно будет определить правительство РФ.

Также законопроектом предлагается распространить нормы 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок, на негосударственные юридические лица (не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями) при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.

"Цель предлагаемых изменений - повышение эффективности контроля в сфере госзакупок через выстраивание вертикали контроля, формирование единообразной правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях, исключение несвойственных контрольным органам функций, снижение коррупционных рисков", - отмечается в материалах правительства.

Законопроект был рассмотрен и одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности в конце августа.