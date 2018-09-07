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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупок

    Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупок

    Автор: ИА "Финмаркет"
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    Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

    По этому законопроекту органы контроля должны будут заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. При этом порядок проведения таких проверок должно будет определить правительство РФ.

    Также законопроектом предлагается распространить нормы 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок, на негосударственные юридические лица (не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями) при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.

    "Цель предлагаемых изменений - повышение эффективности контроля в сфере госзакупок через выстраивание вертикали контроля, формирование единообразной правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях, исключение несвойственных контрольным органам функций, снижение коррупционных рисков", - отмечается в материалах правительства.

    Законопроект был рассмотрен и одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности в конце августа.

    44-ФЗ, контроль
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