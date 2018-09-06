Минимальная сумма оплаты заказа на Торговом портале снижена в 5 раз

02 февраля 2022 г.
Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!Подробнее
19 января 2022 г.
Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»Подробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
27 августа 2021 г.
Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объемаПодробнее
21 июля 2021 г.
Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складомПодробнее
07 июля 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный листПодробнее
10 июня 2021 г.
Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запросаПодробнее
02 июня 2021 г.
Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»Подробнее
31 мая 2021 г.
Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
28 мая 2021 г.
Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБПодробнее
11 мая 2021 г.
Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБПодробнее
26 апреля 2021 г.
Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
09 апреля 2021 г.
Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»Подробнее
01 апреля 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПОПодробнее
10 марта 2021 г.
Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБПодробнее
04 марта 2021 г.
Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 мартаПодробнее
25 января 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала — 5 бесплатных позиций для новых участниковПодробнее
18 января 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием ЛаврухинымПодробнее
14 декабря 2020 г.
Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБПодробнее
21 сентября 2020 г.
Конкурс #ЯпроизводительэтпгпбПодробнее
03 сентября 2020 г.
100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее
03 сентября 2020 г.
Я – производитель!Подробнее
28 августа 2020 г.
Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 годаПодробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
21 мая 2020 г.
Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказПодробнее
21 мая 2020 г.
Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайнПодробнее
20 апреля 2020 г.
Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.Подробнее
30 марта 2020 г.
Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового ПорталаПодробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
02 декабря 2019 г.
5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея ОхапкинаПодробнее
19 июня 2018 г.
Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании Подробнее
28 мая 2018 г.
Кому и зачем нужен торговый портал Подробнее
05 апреля 2018 г.
Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затратПодробнее
13 февраля 2018 г.
Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика Подробнее
27 июля 2017 г.
Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИСПодробнее