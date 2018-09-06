Минимальная сумма оплаты заказа на Торговом портале снижена в 5 раз

Информируем клиентов ЭТП ГПБ о снижении минимальной суммы оплаты поставщика за заказ на Торговом портале ЭТП ГПБ . Согласно действующему регламенту, с поставщика взимается плата в размере 1% от общей стоимости заказа, но не менее 100 рублей, после подтверждения заявки заказчиком. Ранее минимальная сумма составляла 500 рублей.

Торговый портал - эффективный инструмент предпринимателя, позволяющий получить прямой заказ без посредников. Работа и регистрация на торговом портале бесплатны, оплата взимается только в случае выбора поставщика для исполнения заказа. На торговом портале заключено более 54 000 сделок на сумму 8 млрд. рублей.