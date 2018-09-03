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    ЭТП ГПБ подписала соглашение об открытии спецсчетов во всех банках

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    Электронная торговая площадка Газпромбанка заключила соглашения со всеми банками для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Об этом стало известно на очередном заседании рабочей группы при Министерстве финансов РФ.

    По итогам заседания все 18 банков, которые имеют право работать со спецсчетами, заключили соглашения с девятью площадками. Теперь они могут открывать счета участникам госзакупок и закупок госкомпаний среди субъектов МСП.

    Применение спецсчетов является обязательным условием для закупок с применением электронных процедур на определенных Правительством РФ площадках, начало функционирования которых – не позднее 1 октября 2018 г.

    Ранее правительство утвердило требования к банкам, которые могут работать со спецсчетами в рамках госзакупок, и к ЭТП, имеющим право проводить госзакупки. Были утверждены и перечни соответствующих банков и площадок. В числе банков, имеющих право работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков. В перечень ЭТП вошли девять площадок, включая ЭТП ГПБ.

    спецсчета
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    18 июля 2018 г.

    Утвержден перечень банков для открытия спецсчетов

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