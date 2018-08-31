Простая электронная подпись для госуслуг

Правительство РФ разрешило использовать простую электронную подпись , полученную при личном обращении, для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме. Такое постановление опубликовано на сайте кабмина.

В постановлении говорится, что возможность использования простой электронной подписи предоставляется при условии, что «при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме». Внесенные изменения позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

На данный момент граждане могут отправлять заявки для получения услуг в электронном виде только при наличии у них усиленной электронной подписи, которая выдается на USB-носителе в удостоверяющем центре.

Федеральный закон «Об электронной подписи» вступивший в силу в апреле 2011 г., регулирует использование двух видов электронных подписей — простой и усиленной. Усиленная подпись подразделяется на неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи. В соответствии с законом, информация, подписанная квалифицированной электронной подписью, была признана равнозначной документу, подписанному вручную. При этом электронные документы, подписанные простой или неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными бумажному документу в случаях, установленных законами.