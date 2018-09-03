Порядок применения индексов цен при формировании стоимости продукции для гособоронзаказа

Министерство экономического развития РФ утвердило порядок применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также других показателей в составе прогноза социально-экономического развития РФ при формировании цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.

Порядок должен применяться при формировании цен в отношении ряда товаров, работ и услуг. Во-первых, он будет применяться к продукции, включенной в перечни продукции по гособоронзаказу, на которую распространяется госрегулирование цен. Также к продукции, поставляемая по госконтрактам в связи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, модернизацией, ремонтом и утилизацией вышеуказанной продукции. Кроме этого, российское вооружение, военная и специальная техника, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, а также работы (услуги) в области космической деятельности в части мероприятий, предусмотренных государственными программами в области космической деятельности, реализация которых осуществляется в рамках гособоронзаказа.

Порядок подлежит применению федеральными органами исполнительной власти — госзаказчиками гособоронзаказа, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос», Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», ФАС и поставщиками (в том числе потенциальными): в рамках предусмотренных процедур формирования цены; при подготовке проектов актов о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета; при определении цены на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты), специальное оборудование и иную продукцию, поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя госконтракта для выполнения гособоронзаказа по поставке продукции.







