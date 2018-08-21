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    Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет

    Автор: Коммерсантъ
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    Минфин опубликовал проект постановления правительства о введении в действие единого реестра участников госзакупок и закупок госкомпаний. Переход на обязательную регистрацию в нем поставщиков предлагается разбить на три этапа — в декабре 2018 года компании получат право вносить свои данные в реестр, с 1 января 2019 года размещение данных станет обязательным, но аккредитованные в старой системе поставщики будут иметь возможность участия в закупках — однако обновить данные о себе они смогут только в новом реестре. С 2020 года регистрация в ЕИС и реестре станет для участников закупок неизбежной — но за счет годового переходного периода в Минфине рассчитывают избежать массовой регистрации компаний в последний момент.

    Минфин поэтапно вводит новшества в системе госзакупок — так, согласно опубликованному проекту постановления правительства о запуске и правилах наполнения единого реестра участников закупок, процесс перехода на новые правила будет разбит на три этапа. Потенциальные участники госзакупок смогут размещать информацию и документы в едином реестре с 1 декабря 2018 года — к этому моменту правительство должно определиться с окончательной конфигурацией инфраструктуры закупок. Напомним, в частности, к 1 октября Минфин должен внести в правительство перечень «универсальных» электронных торговых площадок, на которых, кроме госзакупок, будут осуществляться все закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Планировалось, что число площадок, на которых госкомпании будут закупаться у малого бизнеса, за счет этого сократится со 170 до 10, однако в середине июля правительство утвердило перечень из восьми претендентов в универсальные ЭТП.

    Обязательным внесением данных в реестр участников закупок станет с 1 января 2019 года, когда заработают универсальные ЭТП: «Применение указанных информации и документов, в том числе в целях аккредитации на электронных площадках, а также исчисление срока регистрации в единой информационной системе в сфере закупок осуществляется с 1 января 2019 года»,— говорится в документе Минфина. Однако уже аккредитованные на ЭТП компании (то есть все участники действующей системы закупок) смогут принимать участие в госзакупках без регистрации в едином реестре до 1 января 2020 года.


    Вести реестр участников госзакупок будет Федеральное казначейство. Как пояснили в казначействе, поэтапный переход на новую схему работы соответствует требованиям закона о контрактной системе и связан с необходимостью дать участникам возможность «обновить информацию о себе без ущерба для участия в торгах» — по словам замглавы ведомства Анны Катамадзе, «в противном случае они бы в один день были бы блокированы в участии в закупках». Плавность перехода, по словам госпожи Катамадзе, будет обеспечена положением постановления, по которому в течение 2019 года любые обновления данных об участниках закупок (включая аккредитованных на ЭТП) будут вноситься только в реестр — таким образом в Минфине рассчитывают избежать одномоментной регистрации компаний в последний момент.

    Минфин, реестр, Госзакупки, МСП
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