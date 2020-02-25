К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал

Совместными усилиями был завершен масштабный проект ЭТП ГПБ и ГК Росводоканал «Формирование единой системы нормативно-справочной информации в части товарно-материальных ценностей для предприятий РОСВОДОКАНАЛ». Эксперты ЭТП Газпромбанка создали уникальную систему, четко ориентированную на выполнение задач управления справочниками закупаемых товаров для УК Росводоканал.

В благодарственном письме Директора Департамента по управлению системой снабжения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» И.В. Иванова были отмечены сложные задачи, с успехом исполненные в ходе подключения мощностей группы компаний к интеграционному модулю НСИ.

Разработка классификатора, группировок, перечней технических характеристик и их допустимых значений; Первичная синхронизация данных НСИ ТМЦ, используемых информационными системами ГК РВК; Первичная консолидация данных, их нормализация; Поддержание НСИ ТМЦ в актуальном состоянии; Настройка функционала интеграции систем Заказчика и системы MDM модуля НСИ ЭТП ГПБ

В ходе работ был проведен комплекс работ от создания структуры классификатора до поддержки на этапах нормализации.

Ранее, в 2019 году была проведена работа по интеграции филиалов РВК с модулем НСИ, включая разработку более 900 шаблонов технических характеристик ТМЦ и формирование товарных названий по более чем 50000 позиций. В ходе работ по интеграции УК-РВК также были обработаны сотни характеристик и десятки тысяч товарных позиций.

Проведенные работы позволили структурировать товарные позиции УК Росводоканал, избавится от лишних, устаревших, повторяющихся значений, обеспечить ответственным сотрудникам оптимальные условия доступа и работы с ТМЦ, достигнуть современного уровня цифровизации и существенно модифицировать возможности группы компаний, в том числе с целью организации электронных торгов и тендерных процедур.

На данный момент ЭТП ГПБ поддерживает ведение полного цикла наполнения справочника НСИ новыми позициями. Предоставляет Заказчику техническую поддержку процессов и, при наличии запросов со стороны ГК номенклатурные записи как в целях планирования, так и приходования новой продукции.

Номенклатурный справочник — это структурированный перечень товаров, работ и услуг компании, созданный по принципам классификационного деления. Справочник призван обеспечить порядок в закупках организаций и складской деятельности.

Вести такие справочники сложно, часто встречаются ошибки: дубликаты, разночтения в единицах измерения и характеристиках продукции. Это приводит к избыточным закупкам товаров, которые уже есть на складе, проблемам с учетом ТМЦ и в отчетности.

Сервис НСИ ЭТП ГПБ предлагает создание единого номенклатурного справочника, разработку регламентов его использования. Мы помогаем снижать затраты по закупкам и обеспечиваем автоматизацию процессов ведения справочника. Также наш НСИ, благодаря современным, высокоточным IT-решениям позволяет минимизировать ошибки и влияние человеческого фактора.