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    Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСП

    Автор: Torg94
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    Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии малым и средним предприятиям для участия в закупках по 223-ФЗ. В новом законе определены требования к проведению закупок госкомпаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, работающими в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т. д.

    Отсутствие требований к банкам-гарантам в 223-ФЗ является серьезной проблемой для банковского рынка и бизнеса. Например, при отсутствии законодательных требований к банкам-гарантам заказчики выдвигают свои требования, зачастую необоснованно завышенные. Кроме этого, госкорпорации и компании с госучастием при отсутствии установленных в законе требований к банку-гаранту в большинстве случаев отдают предпочтение госбанкам, которые неохотно выдают гарантии МСП.

    Ассоциации российских банков предлагает установить четкие требования к банкам-гарантам для участвующих в тендерах по 223-ФЗ, унифицировав их с требованиями в законе 44-ФЗ. А именно капитал банка от 300 млн руб., рейтинг — не ниже В– по национальной шкале. Перечень 187 банков, которые вправе выдавать банковские гарантии в рамках 44-ФЗ, опубликован на сайте Минфина.

    Сам Минфин сообщает, что требования к гарантам исполнения контрактов в рамках 223-ФЗ уже в разработке и будут унифицированы с 44-ФЗ, но речь идет о поправках исключительно при закупках среди субъектов МСП.

    гарантии, 44-ФЗ, 223-ФЗ, СМПС
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