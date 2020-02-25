Разъяснены особенности формирования ИКЗ

Министерство финансов РФ разъяснило особенности формирования идентификационного кода закупки (ИКЗ) по 44-ФЗ. Информация об этом содержится в письме Минфина № 24-01-08/9109.

Специалисты министерства рассказали, что при формировании позиции плана-графика с информацией об указанных закупках, в 27-29 разрядах ИКЗ указывается «0». А при заключении контракта с единственным контрагентом (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ) — «29» разрядах ИКЗ указывается порядковый номер закупки (уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера позиции плана-графика, содержащей информацию о таких закупках).

Напомним, в соответствии с подп. «г» п. 18 положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков в план-график в форме отдельной закупки включается в том числе информация о закупках, которые планируется провести по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

Кроме этого, согласно п. 3 порядка формирования ИКЗ, указанный код соответствует одной закупке, исключение — проводимых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. По п. 8 порядка на этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на очередной финансовый год и плановый период при формировании ИКЗ в 27 – 29 разрядах ИКЗ указываются значения «0». При этом п. 9 порядка предусмотрено, что на этапе заключения контракта с единственным контрагентом в 27 – 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер, сформированный в пределах номера, указанного в 23 – 26 разрядах ИКЗ.