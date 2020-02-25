Каким должно быть подтверждение поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг при централизованных закупках ПО для бюджетного учета

Федеральное казначейство утвердило порядок подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг при централизованных закупках ПО для ведения бюджетного учета. Кроме этого, теперь есть правила подачи информации о недостатках по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, а также подтверждения устранения выявленных недостатков.

Теперь при централизованных закупках ПО Казначейство уведомляет федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им казенные учреждения о планируемой поставке не позднее 5-три рабочих дней с даты заключения контракта.

При отсутствии недостатков при исполнении контрактов получатели ПО направляют Казначейству подтверждение не позднее 5 рабочих дней с даты поставки. В случае выявления недостатков при исполнении контрактов получатели ПО должны в этот же срок уведомить об этом.

Непредставление информации означает подтверждение поставки товаров, окончания выполнения работ (отдельного этапа выполнения работ), оказания услуг (отдельного этапа оказания услуг).

Приказом Федерального казначейства № 30н, который вступил в силу 16 февраля, также утверждены формы:

подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), оказания услуг при централизованных закупках ПО для ведения бюджетного учета;

направления информации о выявленных недостатках по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию услуг при централизованных закупках ПО для ведения бюджетного учета;

подтверждения устранения выявленных недостатков по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию услуг при централизованных закупках ПО для ведения бюджетного учета.