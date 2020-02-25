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    Закупки госкомпаний могут быть переведены на ЭТП для госзакупок

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    Федеральная антимонопольная служба России предлагает перевести все закупки госкомпаний на электронные торговые площадки для проведения госзакупок. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

    По его словам, в настоящее время большую часть своих закупок госкомпании проводят на восьми ЭТП, отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. Это 70-80% от их общего объема закупок. Остальные проводятся на десятках площадок.

    Евраев подчеркнул, что закупки на собственных ЭТП непрозрачны – они не подключены к системе «Независимый регистратор». Также на таких площадках действуют специфические регламенты, которые ограничивают число потенциальных участников закупок и, соответственно, конкуренцию.

    Законопроект с этой и рядом других поправок к 223-ФЗ ФАС направила на согласование различным ведомствам, в Госдуму, экспертным организациям.

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