Закупки госкомпаний могут быть переведены на ЭТП для госзакупок

Федеральная антимонопольная служба России предлагает перевести все закупки госкомпаний на электронные торговые площадки для проведения госзакупок. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

По его словам, в настоящее время большую часть своих закупок госкомпании проводят на восьми ЭТП, отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. Это 70-80% от их общего объема закупок. Остальные проводятся на десятках площадок.

Евраев подчеркнул, что закупки на собственных ЭТП непрозрачны – они не подключены к системе «Независимый регистратор». Также на таких площадках действуют специфические регламенты, которые ограничивают число потенциальных участников закупок и, соответственно, конкуренцию.

Законопроект с этой и рядом других поправок к 223-ФЗ ФАС направила на согласование различным ведомствам, в Госдуму, экспертным организациям.