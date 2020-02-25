ФАС создаст экспертный совет по закупкам госкомпаний

Федеральная антимонопольная служба России в марте создаст экспертный совет по закупкам госкомпаний. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

По его словам, ФАС создаст экспертный совет по 223-ФЗ и совместно с участниками рынка будет прорабатывать не только изменения в закон, но и создаст антимонопольный комплаенс для различных отраслей, который госкомпании могли бы применять, не дожидаясь принятия тех или иных поправок. «Есть опасение, что некоторые изменения могут затянуться даже на 1-2 года», — отметил Евраев, добавив, что 223-ФЗ требует серьезного совершенствования, и у ФАС есть готовые предложения по его доработке. Они уже оформлены в законопроект и направлены на согласование различным госорганам, законодателям и экспертным организациям.

Что касается экспертного совета по закупкам госкомпаний, то в ближайшее время ожидается подписание соответствующего приказа. Сразу после этого ФАС намерена запустить его в работу.