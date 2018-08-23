Внесены изменения в порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок

21 декабря 2021 г. В ближайшее время углеродные квоты станут товаром Подробнее

12 января 2022 г. «Внутренний рынок» – должен стать своим Подробнее

29 декабря 2021 г. Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Подробнее

28 декабря 2021 г. Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ Подробнее

21 декабря 2021 г. Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru» Подробнее

21 декабря 2021 г. Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса Подробнее

21 декабря 2021 г. Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года Подробнее

10 декабря 2021 г. Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки. Подробнее

10 декабря 2021 г. Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться? Подробнее

10 декабря 2021 г. Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Подробнее

06 декабря 2021 г. Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

06 декабря 2021 г. Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января? Подробнее

06 декабря 2021 г. За что заказчиков штрафуют? Подробнее

29 ноября 2021 г. Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации? Подробнее

29 ноября 2021 г. К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры Подробнее

25 ноября 2021 г. Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества Подробнее

22 ноября 2021 г. Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки Подробнее

22 ноября 2021 г. Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году Подробнее

08 ноября 2021 г. Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022 Подробнее

01 ноября 2021 г. ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА Подробнее

01 ноября 2021 г. Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45 Подробнее

25 октября 2021 г. Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности Подробнее

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08 октября 2021 г. Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков Подробнее

04 октября 2021 г. 10 составляющих идеального технического задания для проведения закупки Подробнее

04 октября 2021 г. Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты Подробнее

04 октября 2021 г. Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября Подробнее

28 сентября 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 года Подробнее

27 сентября 2021 г. 5 шагов к правильной заявке и победе в закупке Подробнее

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20 сентября 2021 г. Поставщикам придется отчитываться о своих расходах Подробнее

20 сентября 2021 г. Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК Подробнее

10 сентября 2021 г. Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные изменения Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски Подробнее

03 сентября 2021 г. Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2021 г. Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ Подробнее

20 августа 2021 г. Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ? Подробнее

06 августа 2021 г. Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контракту Подробнее

04 августа 2021 г. Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в Красноярске Подробнее

19 июля 2021 г. ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системы Подробнее

15 июля 2021 г. Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году» Подробнее

02 июля 2021 г. Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25% Подробнее

25 июня 2021 г. Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный вид Подробнее

25 июня 2021 г. Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб. Подробнее

24 июня 2021 г. IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

21 июня 2021 г. Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ Подробнее

07 июня 2021 г. Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» Подробнее

03 июня 2021 г. Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ Подробнее

31 мая 2021 г. Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ Подробнее

17 мая 2021 г. УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА Подробнее

17 мая 2021 г. Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

29 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44 Подробнее

09 апреля 2021 г. Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге Подробнее

09 апреля 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле Подробнее

01 апреля 2021 г. «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ Подробнее

12 марта 2021 г. Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок Подробнее

04 марта 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

01 марта 2021 г. Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний Подробнее

11 февраля 2021 г. Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек Подробнее

01 февраля 2021 г. III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

29 января 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели Подробнее

24 января 2021 г. Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! Подробнее

21 декабря 2020 г. Новые Заказчики на площадке Подробнее

16 декабря 2020 г. «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективы Подробнее

14 декабря 2020 г. Новые Заказчики на ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

07 декабря 2020 г. Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ Подробнее

03 декабря 2020 г. Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

30 ноября 2020 г. Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

16 ноября 2020 г. Государство платит за вас Подробнее

12 ноября 2020 г. Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 года Подробнее

19 октября 2020 г. Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

06 октября 2020 г. Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии» Подробнее

05 октября 2020 г. Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

01 октября 2020 г. Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ» Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

24 сентября 2020 г. Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании Подробнее

23 сентября 2020 г. 5 правил успешного тендерного специалиста Подробнее

22 сентября 2020 г. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка» Подробнее

04 сентября 2020 г. Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

27 августа 2020 г. Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктуры Подробнее

26 августа 2020 г. Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения Подробнее

24 августа 2020 г. Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделий Подробнее

10 августа 2020 г. Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее

31 июля 2020 г. Новые типовые контракты разместили в ЕИС Подробнее

27 июля 2020 г. Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

13 июля 2020 г. ЭТП ГПБ – 8 лет с вами! Подробнее

06 июля 2020 г. Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком Подробнее

03 июля 2020 г. Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическим Подробнее

29 июня 2020 г. Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

22 июня 2020 г. VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн Подробнее

22 июня 2020 г. Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля Подробнее

15 июня 2020 г. Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года Подробнее

11 июня 2020 г. Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок Подробнее

22 мая 2020 г. Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков Подробнее

21 мая 2020 г. Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 Подробнее

18 мая 2020 г. Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ Подробнее

15 мая 2020 г. Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее

13 мая 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года Подробнее

13 мая 2020 г. Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспечения Подробнее

12 мая 2020 г. ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Подробнее

29 апреля 2020 г. Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта Подробнее

27 апреля 2020 г. Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения Подробнее

27 апреля 2020 г. Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

17 апреля 2020 г. Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублей Подробнее

16 апреля 2020 г. Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев Подробнее

13 апреля 2020 г. Поздравляем с Днем Космонавтики! Подробнее

10 апреля 2020 г. ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина Подробнее

09 апреля 2020 г. Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка Подробнее

08 апреля 2020 г. Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин Подробнее

08 апреля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ Подробнее

30 марта 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года Подробнее

27 марта 2020 г. Перенос сроков по закупкам Подробнее

27 марта 2020 г. Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г. Подробнее

23 марта 2020 г. Какими будут поправки в 44-ФЗ Подробнее

19 февраля 2020 г. Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве Подробнее

10 февраля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года Подробнее

10 февраля 2020 г. Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше Подробнее

30 декабря 2019 г. Самозанятые получат преференции в госзакупках Подробнее

30 декабря 2019 г. График работы ЕИС в период новогодних праздников Подробнее

30 декабря 2019 г. ФАС России разъяснила порядок закупки квартир по 44-ФЗ Подробнее

30 декабря 2019 г. Отменены приказы об утверждении типовых контрактов на проектные работы и строительство капитальных объектов Подробнее

30 декабря 2019 г. Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020 Подробнее

25 декабря 2019 г. Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»? Подробнее

10 декабря 2019 г. Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

22 ноября 2019 г. Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

21 ноября 2019 г. ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге Подробнее

18 ноября 2019 г. Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области Подробнее

12 ноября 2019 г. Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды Подробнее

07 ноября 2019 г. Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам Подробнее

05 ноября 2019 г. Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра! Подробнее

28 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме Подробнее

22 октября 2019 г. ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM Подробнее

07 октября 2019 г. Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок Подробнее

26 сентября 2019 г. 25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам Подробнее

23 сентября 2019 г. Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы Подробнее

12 сентября 2019 г. Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов Подробнее

19 августа 2019 г. Изменены штрафы за ненадлежащее исполнение госконтрактов Подробнее

19 августа 2019 г. Метод определения цен при госзакупках лекарств могут изменить Подробнее

19 августа 2019 г. Разработаны единые документы в сфере закупок Подробнее

08 июля 2019 г. Сумма закупки у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. руб. Подробнее

08 июля 2019 г. Размер обеспечения исполнения контакта госзакупок можно будет уменьшить Подробнее

08 июля 2019 г. Правительство РФ будет контролировать госзакупки Подробнее

08 июля 2019 г. Закупать по правилу «третий лишний» можно еще 14 медизделий Подробнее

08 июля 2019 г. Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске. Подробнее

08 июля 2019 г. Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей Подробнее

08 июля 2019 г. Для выявления и пресечения картелей создана специальная программа Подробнее

08 июля 2019 г. Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствия Подробнее

07 июля 2019 г. В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках Подробнее

07 июля 2019 г. Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счета Подробнее

07 июля 2019 г. Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСП Подробнее

07 июля 2019 г. Срок планирования закупок у МСП решили увеличить Подробнее

07 июля 2019 г. Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизился Подробнее

07 июля 2019 г. Заказчикам и поставщикам расскажут о последних изменениях в 44-ФЗ онлайн Подробнее

07 июля 2019 г. Госзакупки лекарств выросли почти на 39% Подробнее

07 июля 2019 г. Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн! Подробнее

03 июля 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОК Подробнее

03 июля 2019 г. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ Подробнее

07 мая 2019 г. VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

06 мая 2019 г. Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки Подробнее

06 мая 2019 г. Рынок факторинга получил новый стимул для развития Подробнее

29 апреля 2019 г. Госзакупки снабдят новыми документами Подробнее

29 апреля 2019 г. Минфин предлагает закрывать часть данных о госзакупках из-за санкционных рисков Подробнее

24 сентября 2018 г. Изменение цены контрактов в связи с повышением ставки НДС Подробнее

21 сентября 2018 г. Унитарные предприятия могут удалить с конкурентных рынков Подробнее

07 сентября 2018 г. Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупок Подробнее

27 августа 2018 г. Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее

22 августа 2018 г. Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСП Подробнее

10 августа 2018 г. Самые распространенные ошибки госзаказчиков Подробнее

07 августа 2018 г. Качество превыше всего Подробнее

06 августа 2018 г. Мифы об электронных торгах Подробнее

23 июля 2018 г. Курьезы рынка электронных торгов Подробнее

18 июля 2018 г. Утвержден перечень банков для открытия спецсчетов Подробнее

17 июля 2018 г. ЭТП ГПБ вошла в список операторов для проведения госзакупок Подробнее

16 июля 2018 г. Требования к банкам для открытия участниками закупок специальных счетов Подробнее

06 июля 2018 г. Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков Подробнее

25 июня 2018 г. К чему приведут изменения на рынке закупок Подробнее

15 июня 2018 г. Бизнес просит отложить вступление в силу изменений закона о госзакупках Подробнее

08 июня 2018 г. Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупок Подробнее

01 июня 2018 г. Вступают в силу требования к банкам выдающим гарантии по 44-ФЗ Подробнее

01 июня 2018 г. Почему реформу электронных закупок необходимо переносить Подробнее

26 мая 2018 г. Правило второго участника Подробнее

18 мая 2018 г. Госзакупки для малого бизнеса Подробнее

17 мая 2018 г. Определены условия получения платы с победителей электронных процедур по 44-ФЗ Подробнее

27 апреля 2018 г. ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам Подробнее

19 апреля 2018 г. Госзакупки испытывают на растяжение Подробнее

04 апреля 2018 г. Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках Подробнее

02 апреля 2018 г. Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году Подробнее

29 марта 2018 г. Закупки госкомпаний все ближе к реформе Подробнее

22 марта 2018 г. Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов Подробнее

21 марта 2018 г. Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе Подробнее

21 марта 2018 г. Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС Подробнее

19 марта 2018 г. Выбор банка для обеспечения заявки по 44-ФЗ останется за поставщиком Подробнее

16 марта 2018 г. Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров Подробнее

12 марта 2018 г. Путин отметил проблему сговора на торгах Подробнее

26 февраля 2018 г. Минприроды и Совет Федерации лоббируют закупки у единственного поставщика Подробнее

26 февраля 2018 г. Бумажные конкурсы останутся в прошлом Подробнее

21 февраля 2018 г. ТПП призывает учитывать качество продуктов питания при госзакупках Подробнее

21 февраля 2018 г. На что тратят деньги театры Подробнее

19 февраля 2018 г. Госдума поддержала инициативу об отмене списания неустойки с поставщиков Подробнее

19 февраля 2018 г. Минюст против унификации торгов по продаже имущества Подробнее

18 февраля 2018 г. Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщика Подробнее

16 февраля 2018 г. ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г. Подробнее

12 февраля 2018 г. Учреждения культуры не будут подпадать под 44-ФЗ Подробнее

09 февраля 2018 г. Госдума рассмотрела законопроект о порядке списания неустоек с поставщиков по госзаказу Подробнее

06 февраля 2018 г. Скорая информационная помощь для поставщика Подробнее

02 февраля 2018 г. ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам Подробнее

30 января 2018 г. Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг Подробнее

29 января 2018 г. Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении Подробнее

25 января 2018 г. Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования Подробнее

24 января 2018 г. Кто должен контролировать муниципальные закупки Подробнее

22 января 2018 г. Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее

19 января 2018 г. Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ Подробнее

19 января 2018 г. Развитие электронных закупок будет набирать обороты Подробнее

16 января 2018 г. Специфика закупок строительных работ Подробнее

15 января 2018 г. Изменились стандарты описания объекта госзакупки Подробнее

15 января 2018 г. Власти Крыма предложили изменить 44-ФЗ Подробнее

25 декабря 2017 г. В январе 2018 г. будет снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС Подробнее

22 декабря 2017 г. Президент обещал индивидуальный подход к закупкам учреждений культуры Подробнее

22 декабря 2017 г. 43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1% Подробнее

21 декабря 2017 г. Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год Подробнее

18 декабря 2017 г. Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ Подробнее

14 декабря 2017 г. Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными Подробнее

04 декабря 2017 г. ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков Подробнее

01 декабря 2017 г. Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее

30 ноября 2017 г. 44-ФЗ не удобен для детских оздоровительных учреждений Подробнее

27 ноября 2017 г. Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в Госдуме Подробнее

24 ноября 2017 г. Совет федерации РФ пересмотрит систему закупок для ГУПов Подробнее

23 ноября 2017 г. Зачем заказчику укрупнять лоты Подробнее

15 ноября 2017 г. Госзакупки в строительстве станут проще Подробнее

14 ноября 2017 г. Госзаказчики смогут требовать выплаты по банковским гарантиям онлайн Подробнее

09 ноября 2017 г. Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу года Подробнее

03 ноября 2017 г. Реформа госзакупок – дело небыстрое Подробнее

24 октября 2017 г. Что важно знать о банковском сопровождении контракта по 44-ФЗ Подробнее

18 октября 2017 г. Совет Федерации предложил вернуть ФГУПы и МУПы под действие 223-ФЗ Подробнее

18 октября 2017 г. Заказчики Москвы, работающие по 44-ФЗ, перейдут на мини-аукционы Подробнее

04 октября 2017 г. Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее

29 сентября 2017 г. Мособлдума предложила перейти на электронный документооборот при исполнении контрактов по 44-ФЗ Подробнее

28 сентября 2017 г. Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее

22 сентября 2017 г. Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ Подробнее

20 сентября 2017 г. Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии Подробнее

14 сентября 2017 г. Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этапов Подробнее

01 сентября 2017 г. Подписано постановление об утверждении новых правил определения размера штрафов для поставщиков Подробнее

28 августа 2017 г. Как участнику закупок защититься от поддельной банковской гарантии Подробнее

21 августа 2017 г. Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать Подробнее

17 августа 2017 г. ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее

14 августа 2017 г. КЕЙС: Как подать заявку на конкурс по 44-ФЗ Подробнее

09 августа 2017 г. Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта Подробнее

04 августа 2017 г. Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству Подробнее

31 июля 2017 г. Подписан закон, определяющий требования к банкам для размещения средств госкорпораций Подробнее

28 июля 2017 г. Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращён Подробнее

17 июля 2017 г. Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ Подробнее

24 июня 2017 г. Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше? Подробнее

23 июня 2017 г. Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 года Подробнее

19 июня 2017 г. Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках Подробнее

19 июня 2017 г. Условия переноса срока исполнения контракта Подробнее

16 июня 2017 г. Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок Подробнее

09 июня 2017 г. КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗ Подробнее

09 июня 2017 г. Как определить вероятность победы в тендере Подробнее

29 мая 2017 г. 1 день остался до начала семинара для поставщиков по 223-ФЗ Подробнее