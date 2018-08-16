Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения

505-ФЗ внес немало поправок в закупочный процесс, регулируемый 223-ФЗ. Согласно вступившим в силу изменениям, заказчик вправе предусмотреть в своем Положении требование обеспечения заявок в конкурентных закупках, в т.ч. порядок, срок и случаи его возврата.

Среди возможных способов обеспечения заявок в 223-ФЗ указаны:

- внесение денежных средств;

- предоставление банковской гарантии ;

- иной способ, предусмотренный Гражданским кодексом РФ (за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 223-ФЗ) .

При этом участник самостоятельно решает, какой именно способ обеспечения заявок ему выбрать из числа тех, что предусмотрел заказчик в извещении и документации о закупке. Размер обеспечения заявок на участие, а также иные к нему требования, в т. ч. условия банковской гарантии (при указании данного способа в Положении о закупке заказчика согласно 223-ФЗ) указываются в извещении и документации о проведении закупки.

Законодатель установил ограничения, касающиеся использования обеспечения заявок, а именно: заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в процедуре, если начальная (максимальная) цена контракта (далее-НМЦК) не превышает 5 миллионов рублей. В случае, если НМЦК превышает 5 миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% НМЦК.

В соответствии с 223-ФЗ обеспечение заявки на участие не возвращается при:

1) уклонении или отказе участника закупки от заключения договора;

2) не предоставлении или предоставлении с нарушением условий, установленных 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Таким образом, внесение участником закупки обеспечения заявки подтверждает его намерение и готовность заключить договор на поставку товара (выполнение работ или оказание услуг). Заказчик, в свою очередь, используя данный инструмент торгового процесса, еще на начальной стадии закупки обеспечивает себе защиту от неблагонадежных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).