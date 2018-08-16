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    Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения

    Автор: Елена Бусарова
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    505-ФЗ внес немало поправок в закупочный процесс, регулируемый 223-ФЗ. Согласно вступившим в силу изменениям,  заказчик вправе предусмотреть в своем Положении требование обеспечения заявок в конкурентных закупках, в т.ч. порядок, срок и случаи его возврата.


    Среди возможных способов обеспечения заявок в 223-ФЗ указаны:

    - внесение денежных средств;

    - предоставление банковской гарантии;

    - иной способ, предусмотренный Гражданским кодексом РФ (за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 223-ФЗ) .


    При этом участник самостоятельно решает, какой именно способ обеспечения заявок ему выбрать из числа тех, что предусмотрел заказчик в извещении и документации о закупке.  Размер обеспечения заявок на участие, а также иные к нему требования, в т. ч. условия банковской гарантии (при указании данного способа в Положении о закупке заказчика согласно 223-ФЗ) указываются в извещении и документации о проведении закупки. 


    Законодатель установил ограничения, касающиеся использования обеспечения заявок, а именно: заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в процедуре, если начальная (максимальная) цена контракта (далее-НМЦК) не превышает 5 миллионов рублей. В случае, если НМЦК превышает 5 миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% НМЦК.


    В соответствии с 223-ФЗ обеспечение заявки на участие не возвращается при:

    1) уклонении или отказе участника закупки от заключения договора;

    2) не предоставлении или предоставлении с нарушением условий, установленных 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).


    Таким образом, внесение участником закупки обеспечения заявки подтверждает его намерение и готовность заключить договор на поставку товара (выполнение работ или оказание услуг). Заказчик, в свою очередь, используя данный инструмент торгового процесса, еще на начальной стадии закупки обеспечивает себе защиту от неблагонадежных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).


    банковская гарантия, обеспечение заявки, 223-ФЗ, 505-ФЗ
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